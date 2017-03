Esposa de Falcao promociona canción inspirada en su tenacidad

La grave lesión de Falcao García que le impidió jugar el Mundial de Brasil 2014 llevó a su esposa, la argentina Lorelei Tarón, a relatar en una canción la manera como el futbolista nunca se ha rendido ante las adversidades, apoyado en su fe.

Así lo explicó hoy Tarón en una entrevista con Efe en la que contó que llegó a Bogotá a promocionar el trabajo discográfico titulado "No me rendiré", un proyecto que según cuenta, comenzó hace tres años, precisamente en la época en que el delantero colombiano se lesionó jugando para el Mónaco de Francia.

"No me rendiré tiene una historia por detrás, nosotros juntos, con mi esposo quisimos contar la historia de la vida de él, y surgió de un momento muy particular, de un momento muy difícil que estaba pasando cuando se lesionó", afirmó Tarón.

Agregó, que la gravedad de la lesión, una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, ocurrida el 22 de enero de 2014, le permitió hablar con el compositor y cantante colombiano de música cristiana Alex Campos, quien la animó a escribir la canción acerca de ese difícil momento para su esposo.

"La canción relata toda la historia que vivimos, las luchas, el esfuerzo, la constancia, el detrás de todo lo que la gente ve de mi esposo en la cancha", dijo.

Añadió que la canción también fue para mostrar "un poquito el trabajo detrás de todo eso".

"También (mostrar) una de las cosas más importantes que marcó nuestras vidas, que fue el que nos rendimos a Dios, nos aferramos a Dios y pusimos toda nuestra confianza en él, lo que nos dio fuerzas para no rendirnos", dijo.

El trabajo discográfico, que será lanzado en Bogotá en junio, incluye la grabación de un vídeo hecho en Nueva York, que estuvo a cargo del colombiano Simón Brand, mientras que la producción fue de Alex Campos.

Lorelei asegura que el proceso de grabación se hizo en un momento difícil, por eso decidieron esperar un tiempo "porque queríamos ver cómo las cosas sucedían, ver si venían cosas mejores", señaló.

Por eso las nuevas imágenes se hicieron hace un mes, con Falcao haciendo goles, "mostrando que él no se rindió, por eso la canción fue una historia de restauración, una historia de ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas", manifestó la cantante, que tiene dos hijas con Falcao, Dominique y Desirée, y espera el tercero, el cual le gustaría que sea varón.

Tras la recuperación de la lesión que lo marginó del pasado Mundial, Falcao salió del Mónaco para recalar luego en el Manchester United y el Chelsea de Inglaterra, pero retornó al equipo francés el 10 de junio de 2016.

Hoy, cuando Falcao acaba de salir de una lesión muscular, según su esposa, él sigue soñando con jugar el próximo Mundial.

"El sueño de él es estar en el Mundial, poder ir a Rusia, estamos enfocados en eso. Ojalá Colombia pueda ganar los partidos siguientes (de las eliminatorias) para poder ir a Rusia", aseveró.

Tarón ha seguido una carrera musical marcada por los viajes de su esposo, según el club y el país en el que juegue.

"Yo siempre he estado ligada a la música, no la he dejado de lado aunque viajábamos y nos hemos mudado como siete veces, pero siempre trato donde estemos que yo pueda seguir con mi música o estudiando o participando en la iglesia, en los ministerios de alabanza y adoración", manifestó.

Y es su formación cristiana la que le ha permitido a Tarón sortear bien las situaciones difíciles que ha vivido con su esposo.

"Dios ha sido lo más importante de nuestra vida y lo sigue siendo, creo que la oración y el leer su palabra nos ha impulsado en todo momento para poder lograr todo lo que hicimos", enfatizó.

Luego de varios días en Colombia promocionando su disco, Lorelei regresa hoy a Francia, país del que dice disfruta mucho en todo sentido, además de sentirse feliz con el Mónaco, del que dijo valora y quiere mucho a su esposo, por lo que no piensan en que pase a otro equipo.

"Nosotros estamos muy enfocados en Mónaco, está por disputar ahora una final, estamos en cuartos de final de la Champions, en la liga estamos primeros, entonces, ahora solamente estamos pensando en Mónaco", dijo.