Estrena "Agradecido" de El Puma, escrito por él y Erika Ender

El "Ídolo de América", José Luis Rodríguez, estrenó oficialmente este viernes su nuevo sencillo y videoclip "Agradecido", escrito por él y por la reconocida cantante y compositora panameña, Erika Ender.

Con este tema, se da el esperado regreso a la música del reconocido intérprete, después de recuperarse del doble trasplante de pulmón al que fue sometido en el 2017.

Este jueves, tanto El Puma como Ender, acompañados del productor del tema, Yasmil Marrufo; estuvieron en el programa "Despierta América" donde en primicia, estrenaron el tema; luego de ello, los presentadores los invitaron a un divertido reto, con el que por supuesto El Puma se sintió como en casa, el mismo fue hacer arepas; la panameña Ender hizo su intento también.

Pues bien, "Agradecido" ya está disponible, desde esta madrugada, en todas las plataformas digitales y el videoclip lo podemos ver en el canal de YouTube del intérprete venezolano.

"Tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí, escondido en mi armadura, falto de aire se me hizo tarde, jamás lo vi, tanto me exigí, y la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura, punto aparte, cambié mis planes y aquí volví, Agradecido, por cada día que me vuelvo a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma, que me dio otra oportunidad…", dice parte del tema.

En el videoclip aparecen imágenes de su vida, de conciertos, ruedas de prensa, la celebración de su cumpleaños junto a su esposa y en una mesa en exteriores, sale Erika Ender, compartiendo con el gran intérprete.

Para sorpresa de los que conocemos su música, este tema no es del todo romántico, sino con un buen ritmo que invita a bailar, de hecho, él lo hace y Ender también.

Aquí les dejo el videoclip: