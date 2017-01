Estrena videoclip de "Despacito" con Luis Fonsi y Daddy Yankee

El tema con el que el cantante y compositor puertorriqueño, Luis Fonsi, deja de lado la balada para atreverse a bailar y sentir el reguetón junto al maestro de este género musical, Daddy Yankee; ya está dando de qué hablar y es que este jueves fue estrenado el videoclip, grabado en diversos lugares del país de origen de ambos artistas.

Una chica sexy paseándose por la playa, casas a lo largo de la costa, pájaros, niños y adultos entretenidos en un pueblo y un cuerpo de bailarines, es lo que se ve en la producción audiovisual, filmada específicamente en La Perla en el Viejo San Juan, con la participación de la modelo Zuleyka Rivera.

"Despacito" fue escrito por el boricua Luis Fonsi y la cantante y compositora panameña, Erika Ender; forma parte del primer sencillo del nuevo álbum de Fonsi y la segunda ocasión que graba con Yankee, siendo la primera vez en el año 2010 para el tema "Una Oportunidad".

"Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, estoy hay que tomarlo sin ningún apuro, Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo...", dice parte de la letra de esta pegajosa canción, cuyo videoclip tiene hasta el momento más de 200 mil visualizaciones en YouTube.