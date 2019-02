Estrena "Perdido", sencillo de Carlos Baute junto a Joey Montana

Este viernes 8 de febrero estrenó oficialmente el sencillo y videoclip de "Perdido", la nueva canción del venezolano Carlos Baute, la cual interpreta junto al cantante y compositor panameño, Joey Montana.

El tema forma parte del nuevo disco de Baute llamado "De Amor y Dolor. "Tras más de 5 años, ya tienen en la calle mi nuevo disco. En él encontrarán los temas que he ido lanzando y algunos inéditos. Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Y este disco viene a ponerle la guinda a tantas buenas noticias que me están llegando, en una época en la que estoy inmensamente feliz con el cariño que me están brindando", expresó el intérprete venezolano en su cuenta de Instagram.

"Ya no trates de engañarme, no soy tu debilidad, no prometas que vas a cambiar…el amor es cincuenta y cincuenta, pero cuando uno quiere más que el otro no te dan las cuentas, me doy cuenta, yo por ti metido en un abismo, tu por mí no harías lo mismo…", es parte del fragmento interpretado por el chiricano Montana.

"Perdido" ya está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip en Youtube.