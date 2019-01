Estrena videoclip de "Reggaetón", remix de Comando Tiburón con tema de J Balvin

Este miércoles estrenó oficialmente en Tu Mañana, el videoclip del remix de "Reggaetón", tema del reconocido y premiado cantante colombiano, J Balvin, en su versión panameña interpretada por el dúo Comando Tiburón, El Boza y Mista Bombo.

En entrevista realizada en el mencionado programa televisivo, Rolo De León, vocalista de Comando Tiburón, contó cómo surgió la grabación del videoclip con el Panamenian Remix de "Reggaetón", tema que ha contagiado a millones de fanáticos desde su estreno el pasado mes de noviembre de 2018.

"...tuvimos la oportunidad de abrirle el show en Panamá...pensé que era un agrandao pero no, me saludó y me dijo tú eres el de Comando Tiburón y yo le respondí ¿me conoces?, él me dijo nosotros crecimos escuchando su música...es un tipo que a pesar de que tiene muchísimos premios y dinero, sigue siendo como el primer día...a él se le ocurrió la brillante idea de hacer el Reggaetón Challenge, le dije voy a montarme en ese Challenge, le dije mándame las voces y hacemos algo bonito, se hizo el trabajo pero costó un mundo", expresó el intérprete panameño.

Por su parte, Magnético, también vocalista de Comando Tiburón, manifestó que "fue algo muy distinto porque estaba de viaje...pero igual le dije vamos a darle, el único problema que tenía es que no tenía estudio pero me ayudaron a grabar las voces...".