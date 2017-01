Estrena videoclip de "El Amante" de Nicky Jam

El cantante y compositor de reguetón estadounidense, Nicky Jam, estrenó este lunes el videoclip de su nuevo sencillo “El Amante”, el cual forma parte de la producción discográfica de nombre “Fenix”, que estará disponible el próximo 20 de enero.

Cabe señalar que este álbum es el primero luego de diez años y representa un ejemplo de superación para el artista, quien estuvo en un momento de su vida, sumergido en el mundo del alcohol y las drogas.

En la pieza audiovisual, se observa a una pareja discutiendo y luego Nicky, sentado al frente de un piano, da inicio a la canción, tocando varias de las teclas. Cuenta con la dirección de Jessy Terrero.

“Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante, te dio de mi parte, que no aguanto más, ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo, él ni te sabe hablar…mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía…te caliento más…sólo una cosa te preguntaré, si tienes frío quién te da calor, yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo, si te vistes bonita él no te dice na, y a mí tú me gustas hasta sin maquillar…”, dice un fragmento del tema, que ya cuenta con más de cuatro millones de visualizaciones en Youtube.

Aquí les dejo el videoclip de “El Amante”: