Exclusiva: Kenny Man graba videoclip junto a Nacho en Panamá

En horas de la mañana de este lunes, el presentador de Tu Mañana, Alex Medela, recibió una primicia en plena transmisión del programa, así que decidió irse hasta El Causeway para mostrarles a todos los televidentes de qué se trataba. Y es nada más y nada menos que la grabación de un videoclip entre el cantante panameño de música urbana, Kenny Man, junto al reconocido Nacho.

Así es, en Exclusiva, Medela nos dio los detalles de esta colaboración, logrando las declaraciones de ambos. "Es una canción que tengo con Nacho, la canción se llama Taquicardia, es un estilo reguetón retro, con bastantes cosas modernas...está revolucionada...no puedo revelar mucho...saldrá de 15 a 20 días Dios primero...sí, tenemos escenas juntos, él ya está en Panamá, el vuelo se retrasó un poco", manifestó Kenny Man.

Pasados como 20 minutos, el venezolano y talentosísimo Nacho, llegó al set de grabación dispuesto en esta área hermosa de Panamá y con humildad, le ofreció las primeras declaraciones a Medela sobre este tema juntos y también sobre su separación con la madre de sus hijos; convirtiéndose Telemetro en el primer medio de comunicación donde Nacho se refiere a la ruptura.

Sobre "Taquicardia", Nacho expresó que "fue una oportunidad que Kenny me dio a mí de participar, sé que este tema les va a recordar un buen ritmo y a las nuevas generaciones...agradecido porque me están dando la oportunidad de formar parte de un futuro éxito".

Asimismo, Nacho se refirió a su separación con la madre de sus hijos, Inger Mendoza. "La gente está enredada, pero nosotros no, cuando uno tiene hijos... Siento que la gente ve a una familia a través de una relación de pareja, no siento que esté separado, estoy más junto que nunca, lo que no tengo ahora es una relación sentimental con la madre de mis hijos, es algo que viene desde hace un tiempo, pero no sentíamos la obligación de decirlo...siempre unidos, estamos tranquilos", reveló.

Si quieren conocer todo lo que está ocurriendo durante este día de grabación entre Kenny y Nacho, pueden ingresar al Live que está publicando Alex Medela en su cuenta de Instagram.