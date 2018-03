Fergie se disculpa por su sensual versión el himno estadounidense

Como suele suceder con la mayoría de números musicales que acompañan a las grandes citas deportivas, como es el caso del intermedio de la Super Bowl, por poner solo un ejemplo, la interpretación del himno estadounidense que Fergie realizó este domingo antes del inicio del partido All-Star Game de la NBA fue seguido y analizado por millones de personas a través de la televisión y las redes sociales, donde el veredicto inicial parecía ser que la cantante no había sabido estar a la altura de las circunstancias.

Sin embargo, según pasaban las horas, las críticas a la antigua vocalista de los Black Eyed Peas no hacían más que ganar fuerza, hasta el punto de que varias celebridades, al igual que otros usuarios anónimos, se mofaron abiertamente de su versión demasiado sensual y lenta de 'The Star-Spangled Banner'.

En respuesta, a la estrella no le ha quedado otra opción que entonar el mea culpa y disculparse públicamente por su desastrosa actuación:"Siempre me he sentido muy afortunada y orgullosa cuando se me ha dado la oportunidad de cantar el himno nacional y anoche quise probar algo distinto para la NBA. A nivel artístico me gusta correr riesgos, pero claramente esta reedición no salió como esperábamos. Amo a este país y sinceramente lo hice lo mejor que supe", reza el comunicado.

A lo largo de la actuación de Fergie, varias de las celebridades que se encontraban entre el público -como Beyoncé, Nick Cannon, Jamie Foxx, Arnold Schwarzenegger o Jimmy Kimmel- se mostraron claramente incómodas, tratando de evitar mirar hacia las cámaras que grababan el momento o, en el caso del presentador, intentando controlar la risa. Otras estrellas no dudaron en compartir su estupor acerca de lo que estaba sucediendo en la pista desde la comodidad de sus casas.

"El arranque de este All-Star Game está resultando muy confuso. ¿Qué demonios está pasando? ¿Alguien lo sabe?", tuiteaba Khloé Kardashian.Pero no todo han sido reseñas negativas para la cantante. Su compañera de profesión Mariah Carey, que sabe muy bien lo que es encontrarse en el ojo del huracán por una actuación desastrosa, le ha enviado todo su apoyo con un tuit que rezaba: "Cariño, no hace falta escuchar todas esas críticas".