Festival de Viña marca reencuentro de Pantoja con su público latinoamericano

La 58º edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar arrancará este lunes marcada por la presencia de la tonadillera española Isabel Pantoja en su regreso a Latinoamérica tras pasar por la cárcel algo más de un año por evadir impuestos.

La cantante española actuará el próximo día 22 con un concierto sinfónico que servirá también para homenajear al artista mexicano Juan Gabriel, recientemente fallecido.

El espectáculo en Viña del Mar, encuadrado en su gira "Hasta que se apague el sol", será el tercero que ofrezca la diva de la canción tras su estancia en prisión, y el primero fuera de España.

Los otros platos fuertes del evento llegarán el próximo fin de semana, ya que el viernes será el turno de Maluma, una de las figuras más cotizadas y controvertidas del reguetón a nivel mundial, mientras que el sábado, otra estrella de la música latinoamericana, J. Balvin, subirá al escenario de la Quinta Vergara.

Pero el pistoletazo de salida del festival más largo del mundo -dura seis noches- lo darán el lunes las bandas argentinas Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes.

El martes los focos se posarán sobre el dúo de pop latino Sin Bandera, mientras que el humor lo pondrá la cómica chilena Chiqui Aguayo.

Las reminiscencias de la década de los 70 llegarán el jueves, cuando la actuación de Olivia Newton-John retrotraiga al público Viña del Mar a la época de la película "Grease".

Otro de los grandes artistas de esa época será el estadounidense Peter Cetera, cantante, compositor, bajista y productor, conocido por ser un miembro original de la banda Chicago.

Los chilenos podrán disfrutar de canciones tan emblemáticas como "Glory of love", "Hard To Say I'm Sorry" o "If You Leave Me Now".

En definitiva, la quincuagésima octava edición del festival de música más simbólico de América Latina, presenta un ecléctico cartel que atraerá al recinto de Quinta Vergara a un público que hace años fue bautizado como "El Monstruo" por la forma implacable de abuchear a un artista cuando no le place.

Durante casi una semana desfilarán por el escenario la banda mexicana Camila, el dúo mexicano Río Roma, los colombianos Maluma y J Balvin, el chileno Américo, la chilena radicada en México Mon Laferte y la actriz y cantante argentina Lali Espósito.

Entre los cinco humoristas, además de los chilenos, figura el colombiano Carlos "Mono" Sánchez.

Como novedad, los organizadores han decidido en que en esta edición el festival tenga lenguaje de señas en los bloques de humor.

En el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se celebrará del 20 al 25 de febrero, aparte de los artistas invitados, se desarrolla una competición internacional y otra folclórica.

Durante una semana, los medios de comunicación chilenos, se fortalecen y vuelcan para llevar de mejor manera todas las alternativas que rodean el certamen musical, por donde alguna vez pasaron muy jovencitos Julio Iglesias, José Luis Rodríguez, Miguel Bosé y Shakira.