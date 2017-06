Fifth Harmony no cambiará de nombre tras la marcha de Camila Cabello

635x357 Las integrantes actuales de Fifth Harmony: Dinah Jane, Ally Brooke, Lauren Jauregui y Normani Kordei. EFE

La marcha de Camila Cabello de Fifth Harmony en diciembre del año pasado planteó muchas incógnitas sobre el futuro de la formación. Por un lado, una parte del público dudaba de la supervivencia del grupo tras perder a una de sus voces más carismáticas; por otro, era casi obligatorio plantearse un cambio de nombre tras pasar a ser un cuarteto en vista de que, en inglés, Fifth Harmony significa 'Quinta Harmonía'.

Por la cabeza de las cuatro integrantes actuales -Lauren Jauregui, Ally Brooke, Normani Kordei y Dinah Jane Hansen- llegó a cruzar por un instante la idea de rebautizar a la banda de cara a su nueva etapa sin la artista de orígenes cubanos. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta que solo se mantendrían fieles a sí mismas y a la historia que habían construido juntas desde sus inicios en 2012 si conservaban el apelativo original.

"Obviamente pensamos en ello porque era evidente que ya no éramos cinco sino cuatro. A pesar de eso, estuvimos de acuerdo en que no queríamos cambiar el nombre. Hemos crecido como Fifth Harmony, y como tal hemos luchado. Es nuestra marca, quiénes somos. Es un conjunto de momentos vividos. Es en lo que hemos invertido estos últimos cinco años", explicó Lauren para MTV News.

A las jóvenes intérpretes no les molesta que el nombre de la banda femenina haga referencia a un quinteto, a pesar de que ahora solo sean cuatro, porque tienen muy claro que el quinto lugar lo ocupan los millones de seguidores que las han apoyado desde su participación en la segunda edición estadounidense del concurso 'The X Factor'.

"Los fans nos llamaron Fifth Harmony y ahora ellos son ese quinto miembro", concluyó Dinah Jane, recordando que sus admiradores pudieron votar a través de un sistema online cuál querían que fuera el nombre de la banda, tras descartar 'Lylas' y '1432' a su paso por el programa de televisión.

Actualmente, las guapas artistas están inmersas en la producción del que será su primer álbum sin Camila, el que consideran el más importante de su carrera por haber estado mucho más implicadas en el "proceso creativo" del disco, gracias a lo cual mostrará una cara mucho más madura de la 'girl-band'.

"Creo que algo muy interesante es que en esta ocasión hayamos estado involucradas en el proceso creativo. Hemos co-escrito más de la mitad del álbum, así que tiene un mayor significado para nosotras", revelaba Normani recientemente durante una entrevista concedida a Billboard.