El cantante Fran Perea presenta en Serbia proyecto para divulgar el español

El cantante español Fran Perea estrena hoy en la ciudad serbia de Novi Sad su proyecto "Viaja la palabra", con el que retorna a la música después de ocho años y que busca divulgar el castellano en el extranjero.

El proyecto global, apoyado por el Instituto Cervantes, combina en la escena música, imágenes y caligrafía para acercar más la lengua a los espectadores.

Perea declaró desde Novi Sad que su proyecto combina dos aspectos personales.

"Es por un lado la música, la parte de contar emociones, de contar la experiencia de Fran, lo que soy yo, de mi vida, de llegar a los 40 años. Y, por otro lado, la sensibilización con un público que, además de seguir mis trabajos, muestra el interés por el aprendizaje de mi lengua materna", dijo.

La serie española "Los Serrano" -popular en su momento en Serbia- y las canciones que interpretaba Perea, que protagonizaba a Marcos, motivaron a muchos serbios a estudiar español como lengua extranjera.

Perea declaró que eso le "ha sorprendido y comprometido", que al inicio "no sabía la trascendencia de ello", pero que, cuando empezó a "tirar del hilo un poco, se ha visto todo lo que hay detrás".

"Me he comprometido con un proyecto más porque creo que es interesante que suceda eso, es una cosa que no es fácil que te ocurra", indicó.

El concierto de Novi Sad tendrá lugar esta noche en el Teatro Nacional Serbio, una de los principales escenarios del país.

La idea de Perea, muy vinculado también el teatro ya que además de músico es actor, director y empresario teatral, ha sido aplicar a los conciertos las experiencias de las artes escénicas y espera que el estreno de Novi Sad sea "un dibujo de lo que sea todo este proyecto de 'Viaja la palabra'".

Explicó que en el escenario estará la banda de música y dos diseñadores: uno hará "la narrativa visual a través de una tablet", y otros se encargara de la "caligrafía, con acuarela sobre todo", y todo eso mezclado se proyectará en una pantalla, que formará parte del escenario.

"Todo ello para que el espectador tenga también un vínculo directo con las historias que estamos cantando y con la palabra", agregó.

El concierto de Belgrado, que se celebrará el próximo martes en en el popular escenario Dom omladine, no podrá incluir todos esos elementos, debido a diferentes cuestiones técnicas.

En ambas actuaciones, Perea interpretará sus éxitos e incluirá las canciones más representativas de su nuevo disco con un espíritu didáctico, una potente apuesta por el entretenimiento y sobre todo por la música de calidad, el auténtico idioma universal, según su productora "Let's do it producciones".

La hispanista serbia Bojana Kovacevic-Petrovic, de la Facultad de Filosofía de Novi Sad, coorganizadora de la pequeña gira de Perea por Serbia, declaró que el artista tendrá el lunes una reunión con los estudiantes, que le preparan "una sorpresa, un poco de flamenco y un poco de música".

También será invitado de la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado y de la facultad belgradense Alfa.