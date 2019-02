Ganadora del Israel's Got Talent ya escribe su propio tema en inglés

635x357 Yael Danon da detalles sobre su experiencia en el Israel's Got Talent. ÁLVARO ALVARADO

La joven panameña Yael Danon, ganadora del concurso Israel's Got Talent, estuvo este viernes en la edición matutina de Telemetro Reporta, contando su experiencia y participación en esta importante competencia de talentos.

"Para mi Got Talent siempre fue un sueño, algo que yo siempre veía de chiquita en el internet pero nunca pensé que yo iba a lograr estar en el show y además de eso, poder ganar, todo empezó cuando yo estaba visitando a parte de mi familia en Israel y mi papá me dice que si quería participar en las audiciones de Got Talent y yo dije que claro que sí, ni lo pensé un segundo, fui, audicioné y quedé…", contó con gran emoción la talentosa joven de 13 años.

Danon actualmente cursa el séptimo grado y detalló que ha recibido clases de música desde los 8 años de edad; también tiene experiencia en musicales en Panamá, tales como "Las Mariposas Ya No Viven Aquí", "Evita", "Cats" y el año pasado "Panamá: The Musical".

La joven reveló que sus planes a futuro es poder sacar un sencillo de su autoría y que ya está trabajando en eso. "Canto hebreo, español e inglés, pero el sencillo va ser en inglés, en pop soul; el sencillo lo estoy escribiendo con otra persona", expresó.