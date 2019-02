Gary Barlow asume que es casi imposible que Jason Orange vuelva a Take That

El cantante británico Gary Barlow, líder de Take That, ha reconocido en su última entrevista que las probabilidades de ver una vez más sobre el escenario a los cinco integrantes originales de la banda son prácticamente nulas, sobre todo tras su último e infructuoso intento de convencer a su compañero Jason Orange, quien abandonó la formación en 2014 para retirarse por completo, para que retomara la actividad musical.

"Simplemente no quería hacer esto nunca más. Dudo mucho que vaya a volver, sinceramente", ha afirmado tajante el intérprete en conversación con el diario Metro. "De verdad que hemos intentado hacerle cambiar de opinión a lo largo del último año. Hemos intentado todo para convencerle de que volviera, hasta el chantaje emocional. Pero no quiere hacerlo, ha pasado página", ha apuntado a continuación.

Han pasado ya cinco años desde la partida de Jason y, desde entonces, las únicas ocasiones en que Take That ha dejado temporalmente de ser un trío han ido ligadas a las apariciones esporádicas de Robbie Williams en alguno que otro de los conciertos que han venido ofreciendo. En el caso de que haya una deserción más en sus filas, Gary ya sabe que ello llevará aparejada la desaparición de la marca Take That.

"No podría funcionar con dos, eso ya lo hablamos todos en su momento. Si al final nos quedamos solo dos personas, tendríamos que cambiar de nombre y, probablemente, dar un giro a nuestro estilo y propuesta artística. Sería una pena, pero creo que no tendríamos otra opción", ha explicado el cantautor, quien comparte actualmente la banda con Mark Owen y Howard Donald, en la misma entrevista.