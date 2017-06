Geri Halliwell publica su primer sencillo en más de una década

En unas semanas, los fans de Geri Halliwell podrán disfrutar por primera vez de nuevo material discográfico de su ídolo tras más de una década esperando, concretamente desde que la cantante publicara su álbum 'Passion' en 2005. La ex componente de las Spice Girls regresará a la escena musical con un sencillo benéfico titulado 'Angels in Chains' y dedicado a la memoria de su fallecido amigo George Michael, para el que ha trabajado con uno de los colaboradores habituales de la legendaria estrella, el productor Chris Porter.

"Cuando me enteré de la triste noticia de su muerte, estaba embarazada de nueve meses de mi hijo Monty y llena de emociones. No sabía qué hacer con todos esos sentimientos, así que los volqué en una canción que acabó convirtiéndose en 'Angels in Chains'. Me siento muy afortunada de haber podido trabajar con Chris Porter en este proyecto, y también con el mismo equipo que George elegía siempre personalmente para cada uno de sus trabajos. Soy ante todo una gran admiradora de George Michael, así que encontrarme en un estudio de grabación con todos esos artistas maravillosos que, de una manera u otra, han dejado su huella en muchos de mis discos preferidos ha sido todo un privilegio para mí. A lo largo de todo este proceso, he descubierto lo terapéutico que resulta hacer un disco, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Es nuestra forma de decirle adiós a un amigo y a un ídolo musical, y espero que todos los fans de George disfruten de la canción tanto como hemos disfrutado nosotros haciéndola", reza el comunicado emitido por la Spice Girl pelirroja, conocida ahora como Geri Horner desde que en 2015 contrajera matrimonio con Christian Horner, el padre de su segundo retoño.

La balada, compuesta por la propia Geri, incluye varias referencias a algunos de los sencillos más famosos de George y todos sus beneficios serán donados a la ONG Child Line, una de las más queridas para el antiguo cantante de Wham!