Geri Horner podría abandonar de nuevo las Spice Girls

La historia podría estar a punto de volver a repetirse: aunque Geri Horner se disculpó públicamente con todos los fans de las chicas picantes por su decisión de abandonar la banda en 1998 durante el último concierto de la minigira que acaban de concluir, los rumores aseguran ahora que la artista podría estar a punto de protagonizar una nueva deserción.

Más en concreto, a la Spice pelirroja -un color de pelo que rescató de cara a las trece actuaciones que ofreció junto a sus compañeras en Reino Unido- no le haría ninguna gracia embarcarse en un periplo mundial que la alejara durante semanas, si no meses, de casa y de sus dos retoños: Bluebell, de 13 años, y el pequeño Montague, de 2.

Según la información que ha obtenido el periódico The Sun, en el fondo Geri se moriría de ganas de cantar para sus admiradores de otros países y, por tanto, aún no habría que descartar la posibilidad de que acabe echándose de nuevo a la carretera junto a Emma Bunton, Mel C y Mel B, pero al mismo tiempo también sentiría que el espectáculo que ofrecieron durante tres noches consecutivas en el estadio de Wembley ha supuesto el broche perfecto para el regreso temporal del grupo.

También hay que tener en cuenta que las especulaciones acerca de una posible ampliación de la gira surgieron a partir de unas declaraciones de Melanie Brown, que en más de una ocasión se ha dejado llevar por la emoción y ha anunciado planes o proyectos que nunca llegaron a materializarse.

De hecho, ella misma reconoció que había hablado antes de tiempo, ya que ni Emma ni Geri ni la otra Melanie habían firmado aún ningún contrato al respecto.