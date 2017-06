Geri Horner nunca descartaría un posible regreso de las Spice Girls

Más de una década después de la publicación de su último trabajo como solista, Geri Horner acaba de regresar a la escena musical con el lanzamiento de un sencillo benéfico, titulado 'Angels in Chains', para honrar la memoria de su fallecido amigo George Michael.

Sin embargo, eso no significa que la que fuera conocida como la Spice Girl pelirroja se haya rendido finalmente en su intento de volver a reunir a sus cuatro compañeras de la histórica 'girl band' sobre un escenario, ya que se niega a aceptar la posibilidad de que el quinteto jamás vuelva a unir sus voces."Siempre que me dejen subir a un escenario, esas chicas tan maravillosas tendrán un hueco en él", aseguró al diario The Daily Mirror sobre las exintegrantes del grupo femenino más exitoso de todos los tiempos: Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton y, por supuesto, ella misma.

El año pasado se cumplieron 20 años del debut de la banda con el lanzamiento del ya icónico 'Wannabe', que a día de hoy sigue siendo uno de los sencillos mejor valorados de la historia del pop.

Para celebrar semejante aniversario, Emma, Mel B y la propia Geri protagonizaron un pequeño reencuentro y formaron el trío musical GEM, lo que por otro lado reflejaba las profundas desavenencias que, en relación con esta efeméride, mantenían con las otras dos 'chicas picantes'.

Esa división de las cinco vocalistas en dos bandos llevó a la opinión pública a especular con la posibilidad de que la relación de este trío con Victoria Beckham y con Mel C se hubiera deteriorado de forma irreversible con el paso del tiempo, una teoría que Geri desmiente categóricamente al asegurar que al menos su amistad con la esposa de David Beckham sigue siendo tan estrecha como siempre.

"Es una bellísima persona, es muy buena y vino a visitar a Monty", reveló a la misma publicación sobre el día que la diseñadora conoció a su hijo pequeño Montague, nacido a principios de este de año y fruto de su matrimonio con el expiloto inglés Christian Horner.

El sinfín de responsabilidades que la vinculan a su familia y a su triunfal trayectoria en la industria de la moda fueron las razones que en su momento esgrimió Victoria para rechazar su participación en estos actos especiales por el 20 aniversario de 'Wannabe', los mismos argumentos que empleó para excusarse Mel C, quien además afirmaba que ningún reencuentro podría superar la emocionante experiencia que las cinco vivieron con su última actuación conjunta en la ceremonia de clausura de las Olimpiadas de Londres en el año 2012.

"Me encantaría actuar en grandes estadios alrededor del mundo, cantar nuestras increíbles canciones pop y revivir lo que una vez fuimos. Sería además una oportunidad para hacer mucho dinero. Pero lo nuestro era un quinteto. ¿No llegamos a lo más alto en las Olimpiadas? Hay muchas razones por las que hay que descartar esta reunión. Para mí, el cénit de mi etapa en las Spice Girls llegó cuando nos vieron millones de personas en todo el mundo cantando 'Spice Up Your Life' encima de cinco taxis en los Juegos de Londres de 2012", explicaba el pasado verano a la revista LOVE.