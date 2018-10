Gian Varela cancela presentación en México por hemorragia interna nasal

View this post on Instagram

Este comunicado para mi es increíblemente positivo y al mismo tiempo: triste en esencia. Este Domingo 14 de octubre, estaba anunciado para presentarme por primera vez en el ULTRA MUSIC FESTIVAL de México en su Main Stage. Para mí: un sueño cumplido. Sin Embargo, debo anunciar que por salud: no lograre viajar a México ni a presentarme en este Ultra. Hace 1 mes me opere de la nariz de sinusitis, el tabique desviado, un pólipo, y los cornetes inflamados. Lo ideal hubiera sido mantenerme varias semanas en reposo. Pero como muchos saben: soy extremadamente exigente a mí mismo y quedarme quieto por un tiempo lo veía como perder tiempo. Pues he sido criado con la mentalidad que de conquistar a la adversidad: uno logra excelencia. Justo después de la operación nunca descansé, seguía trabajando mi labor privada y hasta seguí en gira. Esto me costó a que este sábado me diera una hemorragia interna en la nariz y tuviera que entrar a urgencias. Cuando la doctora me dijo que no podría viajar a México para Ultra me sentí devastado. El riesgo que sangrara de nuevo era muy alto por la presión de un avión y el cambio de altura. Sin embargo, opte por una mentalidad positiva. Pues es en nuestras malas que de verdad sabemos de qué estamos hechos. Me tomare este tiempo para descansar, recuperarme, y recargarme de energía. También te culminar las más de 15 canciones que tengo por lanzar. ¡No se preocupen que en noviembre iniciamos los shows internacionales! ¡Tomo este momento para meditar en todo el largo camino que llevo y toda la gente increíble que he conocido y que me ha apoyado incondicionalmente! También medito en lo mucho que me falta recorrer. De ultimo: al igual que yo seguiré luchando por mis sueños, y conquistando meta por meta: ¡tú también sigue con lo que amas y no te des por vencido! PS: No te preocupes: Vienen cosas más grandes sobre mi música que debo anunciar… Gracias, Gian Varela #salvajesgang