635x357 Gira de J.Lo entre las más lucrativas del momento. The Associated Press

La gira “It’s My Party” de Jennifer López está entre las más lucrativas del momento a nivel mundial.

La estrella neoyorquina de origen puertorriqueño ocupa el noveno puesto de la lista semanal, con ingresos promedio de más de 2,2 millones de dólares por ciudad.

El primer puesto lo ocupan los Rolling Stones, seguidos por BTS y las Spice Girls.

A continuación las 20 giras mundiales más lucrativas, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos para la semana del 8 de agosto del 2019.

1. The Rolling Stones; 13.544.597 dólares; 228,41 dólares.

2. BTS; 12.386.483 dólares; 121,57 dólares.

3. Spice Girls; 9.750.671 dólares; 112,13 dólares.

4. Ed Sheeran; 6.551.446 dólares; 82,58 dólares.

5. Paul McCartney; 4.330.870 dólares; 157,40 dólares.

6. Pink; 2.887.517 dólares; 147,87 dólares.

7. Dead & Company; 2.725.223 dólares; 88,69 dólares.

8. Jennifer López; 2.226.532 dólares; 136,90 dólares.

9. Ariana Grande; 1.998.509 dólares; 120,51 dólares.

10. Michael Bublé; 1.814.251 dólares; 115,58 dólares.

11. Cher; 1.442.786 dólares; 115,52 dólares.

12. André Rieu; 1.431.453 dólares; 90,51 dólares.

13. Rod Stewart; 1.373.464 dólares; 107,34 dólares.

14. Elton John; 1.286.929 dólares; 114,26 dólares.

15. Bob Seger & The Silver Bullet Band; 1.274.383 dólares; 103,46 dólares.

16. Hugh Jackman; 1.208.115 dólares; 91,64 dólares.

17. Backstreet Boys; 1.079.818 dólares; 80,59 dólares.

18. New Kids On The Block; 996.408 dólares; 80,76 dólares.

19. Shawn Mendes; 985.727 dólares; 70,67 dólares.

20. Kenny Chesney; 939.956 dólares; 90,45 dólares.