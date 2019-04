"La Golosa", lo nuevo de Samy y Sandra Sandoval

El nuevo sencillo de "Los Patrones de la Cumbia" fue revelado por la misma Sandra Sandoval la tarde de este viernes; después del éxito de "La Patrona y "Te Pica y Te Duele", la intérprete panameña publicó un fragmento de "La Golosa" en sus redes sociales.

"Me da risa ver la ex peleando con la patrona, porque aquí, gobierna la otra, y esa soy yo...no soy la ex, ni soy la esposa, yo soy la otra, la que se lo goza...", dice parte del nuevo tema.

Por su parte, Samy reveló en su cuenta de Instagram que el estreno oficial de "La Golosa" será en el Sandra Fest 2019, el próximo sábado 13 de abril en la Plaza Súper Carnes en Vista Alegre-Arraiján.