En busca de su Grammy: Demi Lovato quiere ganar

Antes de meterse al estudio a grabar su sexto álbum, Demi Lovato se puso a pensar de más en su carrera musical y se sintió agobiada.

¿Qué la ayudo a reanimarse? Una nominación al Grammy.

La cantante de 25 años, que debutó a los 16, en el 2008, recibió su primera postulación al Grammy este año por su álbum de 2015 "Confident".

"Estaba lidiando con mucha negatividad en internet y recuerdo que publiqué un tuit y dije, 'Saben qué, me voy a tomar un descanso porque esto no es para mí'. ... Y cuando recibí la nominación al Grammy, como que eso renovó esa energía y esa emoción y fue reconfortante", dijo Lovato en una entrevista reciente. "Así que me sumergí nuevamente en el disco con más fuerza y más pasión".

Aunque Lovato perdió el premio al mejor álbum de pop vocal ante "25" de Adele, la candidatura le ayudó a encontrar su ritmo para "Tell Me You Love Me", a la venta el viernes. El álbum incluye el éxito "Sorry Not Sorry" así como temas conmovedores y Lovato dijo que en conjunto es su trabajo más auténtico.

Los fans podrán ver un tras bambalinas del álbum, y de la vida personal de Lovato, en el documental de YouTube "I Am Demi". En una entrevista con The Associated Press, la artista habló de sus metas, de cómo lidia con la negatividad en las redes, de mantenerse sobria y de su nuevo álbum.

AP: La gente quedó realmente impresionada con tu actuación en el homenaje a Lionel Richie en los Grammy del 2016. ¿Sientes que te respetan más después de eso?

Lovato: Definitivamente siento que me gané un mayor respeto como vocalista y como artista. Siento que obtuve reconocimiento por mi primera actuación en los Grammy y estaba muy nerviosa. Fue como, “Esta es mi oportunidad de mostrarle a la gente por qué merezco estar aquí”, y canté lo mejor que pude, y usé esa pequeña sección de 30, 40 segundos de la canción para resaltar mi voz de la mejor manera posible. Simplemente lo dejé todo en el escenario y siento que eso llevó a que la gente escuchara mi álbum, y entonces eso llevó a la nominación al Grammy y a la actuación del año siguiente.

AP: Mencionabas la negatividad en internet. ¿Cómo te aseguras de que no te arruine el día?

Lovato: Hay ciertas cosas que se dicen en línea o incluso el otro día alguien me dijo en persona algo realmente grosero... Pero estoy tan segura de quién soy, tan segura de mi talento y tan segura de cómo me criaron, que la persona en la que me convertí no deja que esas cosas le afecten más. Creo que tuve inseguridades sobre mi música y el éxito de mi música cuando estaba lidiando con, tú sabes, la prensa negativa y permití que me afectara. Pero después de la nominación al Grammy pensé, “No, mira tu talento. Has sida reconocida por esto. Celébralo”. El paparazzo que me dijo algo el otro día, dijo algo sobre mi uso de drogas y mi pasado. Pero yo sé que tengo cinco años y medio sobria, así que cuando me lo dijo no me molestó porque pensé, “Yo ya no soy esa, di lo que quieras pero esta es la persona que soy ahora”.

AP: La letra de "Daddy Issues" es muy profunda, pero su ritmo es muy alegre. ¿Qué tal fue grabar esa canción?

Lovato: Definitivamente tuve problemas en la relación con mi padre biológico y me afecta hasta el día de hoy, tú sabes, en el modo en que me relaciono con la gente, así que quise escribir al respecto porque siento que mucha gente puede identificarse. Me metí al estudio pero quise que fuera animada porque no quería que pareciera demasiado pesada, pues podía serlo fácilmente.

AP: ¿Prestas atención a las listas de Billboard?

Lovato: No, y la razón es la siguiente: solía ver las listas de Billboard cuando eso era más importante. Con el paso del tiempo hay tantas listas. ... Está el Hot 100 de Billboard. Está la lista de iTunes. Está la lista de lo más escuchado en Spotify. Hay tantas listas que puedes estar de No. 1 en una y de No. 10 en otra. ... Si alguien me dice, “tu canción fue bla, bla, bla”, maravilloso, pero si no supera a “Despacito” no es el fin del mundo (risas).

AP: ¿Cuáles son algunas de tus próximas metas?

Lovato: Mi mayor meta profesional sería ganar un Grammy, esa es como mi máxima meta en la música. Creo que me encantaría hacer una residencia en Las Vegas en algún momento... Me gustaría salir en una gira mundial el próximo año... Quiero retomar la actuación en algún momento. Pero mis metas de vida son tener una familia, y ser feliz por mi cuenta mientras no la tenga. Mantenerme fiel a mí misma y permanecer sobria, en recuperación.