Harry Styles tiene nueva "madre musical": Stevie Nicks

Qué duda cabe de que el cantante Harry Syles ha logrado proyectar una identidad musical claramente diferenciada de sus tiempos como ídolo juvenil en One Direction gracias a su exitoso y aclamado primer disco en solitario, para el cual optó por renunciar al pop más comercial que se desprendía de su época en el grupo y abrazar en su lugar un sonido y estética más propios del rock melódico de los años 70.

En este sentido, y a raíz de la versión que recientemente publicó del mítico tema 'The Chain', de la veterana banda Fleetwood Mac, la cantante Stevie Nicks -vocalista de esta formación- no ha dudado en deshacerse en elogios hacia el joven británico por haberse "arriesgado" tanto con su propuesta artística, hasta el punto de hablar de él como si de su "hijo adoptivo" se tratara.

"Es el hijo que Mick [Fleetwood, su compañero y fundador de la banda] y yo deberíamos haber tenido. Cuando Harry llegó a nuestras vidas, me dije: 'Oh dios mío, este es el hijo que nunca tuve'. Así que decidí adoptarlo", ha bromeado la incombustible intérprete en conversación con la revista Rolling Stone."Me encanta Harry, le quiero con locura. Y me alegro de que decidiera hacer un disco de rock cuando lo más fácil y menos arriesgado para él habría sido seguir por la senda del pop. Creo que decidió nacer musicalmente en el año 1948 para poder grabar un álbum más propio de 1975", ha añadido para dejar patente su adoración por el británico.

Otro de los motivos por los que Stevie Nicks, de 70 años, se siente tan satisfecha a día de hoy, en lo que al momento que vive actualmente la industria discográfica se refiere, reside en la presencia de una numerosa hornada de artistas que decidieron dar continuidad a su amplio legado como referente del rock femenino.

"Me hace muy feliz porque no tengo hijos y ahora siento que tengo un montón de hijas musicales. Tengo la impresión de que nos une una fuerte conexión artística y emocional. Estoy hablando de Vanessa Carlton, aunque ella sería como una hermana muchísimo más joven, y de artistas como Natalie Maines, LeAnn Rimes, Hillary Scott o Lady Antebellum", ha confesado en la misma entrevista.