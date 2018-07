Harry Styles recauda más de un millón de dólares para obras benéficas con su gira

El cantante Harry Styles concluyó su primera gira de conciertos como solista el pasado fin de semana con dos conciertos consecutivos en el Forum in Inglewood, California.

Los primeros números facilitados por la compañía Live Nation aseguran que el antiguo componente de One Direction ha conseguido vender casi un millón de entradas a lo largo del periplo y recaudar 1,2 millones de dólares para distintas organizaciones benéficas.En cada parada de su tour el intérprete seleccionó una causa local diferente para donarle parte del importe de los tickets, una cifra a la que también se sumaron las contribuciones de la promotora del espectáculo y la colaboración de la estrella con la campaña GLSEN PRIDE a través de la venta de merchandising.

En total, 62 entidades de distintos puntos del mundo se beneficiaron de su bonito gesto, incluyendo The Manchester Fund, Munich Refuee Council, March For Our Lives, Time's Up, Stoneman Douglas Victims Fund, Action Against Hunger y The Children's Cancer Society.

Harry también consiguió que cientos de fans se registraran como nuevo votantes gracias a su colaboración con Headcount, una organización no partidista que trabaja con músicos, artistas y otros famosos para promover la participación ciudadana en el proceso democrático.

Por otra parte, a lo largo de su periplo de conciertos la estrella y su equipo hicieron un esfuerzo extra para evitar malgastar agua de forma innecesaria en las zonas entre bambalinas, camerinos, oficinas y los buses de la gira, consiguiendo reciclar más de 24.000 litros, el equivalente a 10.000 botellas.