Helen Mirren se propone "rapear" versos de Shakespeare para conseguir un Grammy

Teniendo en cuenta que a sus 72 años Helen Mirren sigue en plena forma y, sobre todo, que no ha perdido ni un ápice de entusiasmo en lo que a desarrollarse personal y profesionalmente se refiere, no debería resultar del todo sorprendente que la intérprete británica haya dejado caer ahora la posibilidad de que abandone temporalmente el mundo de la interpretación para probar suerte en el de la música.

La razón que se esconde detrás de esta improbable -pero sin duda factible dada su versatilidad- incursión de la británica en la industria discográfica reside en su deseo de poner el broche de oro a su ilustre carrera con un premio Grammy, el único de los cuatro grandes galardones artísticos más importantes -Óscar, Tony, Emmy y Grammy- que le falta en las vitrinas de su casa.

"La verdad es que es una buena idea, ¿no sería genial ganar uno de esos? Sería fabuloso", ha respondido encantada cuando, en medio de una animada conversación con la revista Vulture, se le ha sugerido la idea de cambiar radicalmente de tercio para aspirar a semejante distinción y completar una colección de estatuillas también conocida bajo el acrónimo 'EGOT'.

"Desde luego, podría grabar un álbum de rap con versos de Shakespeare para ganar un Grammy. Sinceramente, quizá sería ir demasiado lejos en lo que puedo hacer, pero me encantaría", ha bromeado a continuación.La elección del hip hop como género en el que debutar en la escena musical no es ni mucho menos casual, ya que hace solo unos días Helen Mirren sorprendió a los espectadores del programa nocturno 'Late Late Show' -y por supuesto a su presentador, el cómico James Corden- con su solvencia a la hora de rapear.

"Bueno, no es que fuera 'freestyle' [improvisado] ni mucho menos, pero la verdad es que la gente del programa fue increíblemente generosa y dulce conmigo, animándome a hacer algo que, sin duda, está completamente fuera de mi zona de confort. Mi actitud ante los nuevos retos suele ser la de: 'No, no puedo hacer eso'. Pero al final me lanzo a todo aquello que me haga cag**** de miedo", ha revelado durante la entrevista.