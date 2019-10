Horacio Palencia, el mexicano creador de grandes éxitos que nunca se agota

David Bisbal, Los Ángeles Azules, Belinda o Alejandro Fernández son solo algunos de los artistas para los que Horacio Palencia ha compuesto música y, a pesar de sus más de mil canciones, su inspiración todavía no se ha agotado.

"No puedo explicar (la inspiración) con palabras. Cada canción tiene que tener melodías diferentes, historias diferentes y eso es un reto, pero no te pones a pensar que tienes escribir más, te dejas fluir por el sentimiento", comentó el artista (El Rosario, 1982) en una entrevista con Efe.

Su presencia cada año en la Expo compositores, un evento que se celebró este martes y miércoles en el centro de Ciudad de México, es una de las más esperadas, ya que el premiado artista es uno de los compositores más prolíficos de ese país.

Para llegar a conseguir casi 30 números uno en Billboard, el compositor del noroccidental estado de Sinaloa estuvo desde los 17 hasta los 24 años ofreciendo su música a múltiples artistas de regional mexicano sin que nadie le hiciese caso, hasta que el 2007 consiguió su primer número uno con "De ti exclusivo", interpretada por la Arrolladora Banda Limón.

Desde entonces, su carrera se catapultó pero ha seguido presentando sus temas a músicos de todos los niveles, con lo que ofrece oportunidades de éxito a pequeñas bandas y cantantes pero también contribuye a la carrera de personalidades con mayor fama.

"Estoy abierto a trabajar con todo el mundo, para mí lo importante es que sean personas sencillas y talentosas, independientemente de que sean famosos o no", dijo y añadió que lo que más admira son los artistas de gran trayectoria como Juan Gabriel o Marco Antonio Solís, quienes "se han mantenido vigentes a lo largo de los años".

Aunque Palencia inició su carrera como compositor escribiendo música regional mexicana, a día de hoy acepta peticiones también de pop o urbano y se considera "muy versátil".

Aun así, Palencia es muy consciente del impacto que tiene la música en la población.

Y especialmente en la juventud, e intenta que sus canciones, la mayoría sobre amor y desamor, no porten un mensaje negativo.

"Cuido los mensajes que doy. Sé que existen géneros como el 'trap' que tienen letras fuertes y lo respeto de alguna forma, pero yo cuido mucho que sean canciones más neutrales, artísticas, que te muevan las emociones pero de forma positiva", precisó el autor.

"Amor a primera vista", que desde su estreno el julio pasado fue un éxito rotundo y ya cuenta con más de 123 millones de visualizaciones en YouTube, es uno de los pocos temas de Palencia en los que él interpreta su música junto a otros artistas, en este caso con Belinda, Los Ángeles Azules y Lalo Ebratt.

Habitualmente el reconocimiento de los éxitos recae sobre los intérpretes y en muchas ocasiones el público ni siquiera sabe quién es el compositor, situación que recientemente está cambiando.

"Sí he abogado mucho por que el compositor sea no tanto famoso, sino reconocido. La gente escucha un superéxito y piensa que la canción es del intérprete y hay que recordar que sin compositor no hay canción. Cada día se le ha dado un poco más de cuidado", dijo el músico.

Para el sinaloense lo más difícil de su trabajo es que a veces puede sentirse decepcionado con el resultado de canciones en las que confiaba mucho, pero insistió en que él vive "día con día" tratando de hacer "buenas canciones que hagan sentir" y "lo demás llega solito".

Después de 20 años de grandes éxitos, Palencia sigue considerándose una persona de a pie que aprende cada día.

"Todos somos seres humanos y tenemos el reto de evitar que el dinero o la fama puedan subirse pero yo vengo de una familia sencilla en la que siempre me dijeron que no me sintiese más que nadie", sentenció.