635x357 Inspirado en la vida del barrio, Anthony Ramos lanza "The Good & The Bad". Foto/IG.

El cantante de ascendencia puertorriqueña Anthony Ramos debuta este viernes con el álbum "The Good & The Bad", aupado por grandes estrellas como Lady Gaga y Lin-Manuel Miranda, con quienes ha compartido escenario y de los que aprendió a creer en sí mismo y en su talento.

Hijo de una madre soltera que creció con sus dos hermanos en un vecindario de clase trabajadora de Brooklyn (Nueva York), Ramos era uno de los chicos de barrio que tenía grandes sueños, pero que no creía que se iban a cumplir por la falta de recursos e incluso pensó en alistarse en el Ejército para buscar un futuro.

En unas declaraciones a Efe el cantante de 27 años cuenta que esa inseguridad estaba con él incluso cuando ya compartía escenario con Miranda por doble partida en 2015, al interpretar los papeles de John Laurens y Philip Hamilton en el exitoso "Hamilton" en Broadway, obra ganadora del Tony.

"Lin me dijo algo genial un día. Estaba repasando unas líneas y pregunté: '¿Soné un poco ghetto?, ¿Debería cambiar la forma en la que hablo?" y Lin me dijo: 'no tienes que cambiar la manera que hablas, solo asegúrate que el mundo entienda'", rememora.

Fueron esas palabras las que confirmaron a Ramos que era hora de sentirse orgulloso de donde venía y de creer en todo el talento que tenía por entregar.

Así nació "The Good & The Bad", un álbum con el que logra hablar a través de la música sobre todas las experiencias de un joven que se enfrenta al mundo para aprender qué es lo más importante en la vida.

"Este joven para seguir su sueño se va de casa y atraviesa lo bueno y lo malo", explica Ramos sobre el personaje que inspiró su álbum.

"Y al final encuentra que todo lo que necesitaba estaba en casa. No tenía que escapar para averiguar quién quería ser en la vida porque el hogar siempre tiene las respuestas", agrega.

Es esa necesidad de hablar de su entorno lo que inspiró temas como "Figure It Out", su favorita porque "habla sobre la soledad, sobre qué tan vulnerable es una persona".

La nueva propuesta musical le ha permitido a Ramos contar el mundo que existe detrás del actor que interpretó a Ramón, el gran confidente de Lady Gaga en la cinta "A Star is Born", y que en 2020 dará vida al personaje de Usnavi, en la cinta "In the Heights", un proyecto que produce Miranda.

El artista asegura que esta propuesta está inspirada en el entorno de un neoyorquino de raíces puertorriqueñas que cuenta con el sabor latino del barrio para darle un toque especial a su música.

"Estoy agradecido de ser latino porque nuestra cultura es tan rica. Creo que es importante contar nuestras propias historias como Lin Manuel lo está haciendo", apunta.

Este compromiso también lo tiene con el amor, y es que Ramos incluyó en el vídeo de la canción "Mind Over Matter" a su prometida, la actriz Jasmine Cephas Jones, a quién conoció en "Hamilton".

Al preguntarle la razón de escoger a su prometida para realizar el vídeo, el artista contesta muy seguro diciendo que "solo podía ser ella" y que celebra el amor duradero.

Al finalizar la entrevista, Ramos envió un mensaje a los latinos.

"Solo quiero añadir que si algún latino tienen un sueño, cualquiera que sea, debería lanzarse. Si tienen una historia debería contarla y nunca debería avergonzarse de quienes son", advierte.

"Tenemos mucho de que sentirnos orgullosos y creo que debemos decirle esto al mundo", concluye.