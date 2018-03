James Corden quiere contar con Paul McCartney en el próximo "Carpool Karaoke"

Aunque por su famoso 'Carpool Karaoke' ya han pasado artistas de la talla de Madonna, Will Smith, Ed Sheeran o Britney Spears, el presentador y humorista James Corden está convencido de que la próxima tanda de capítulos del famoso segmento de su programa de televisión podría superar claramente las expectativas si consiguiera convencer al mítico Paul McCartney de que se uniera a la extensa lista de grandes nombres que han cantado ya en su coche.

"Creo que sería maravilloso si pudiéramos tener con nosotros a Paul McCartney", ha revelado el cómico en conversación con la agencia de noticias Bang Showbiz, justo antes de confesar que, de todas las celebridades con las que ha recorrido las calles de la ciudad al ritmo de sus grandes éxitos, su intervención preferida fue la que protagonizó Bruno Mars hace solo unos meses.

"A ver, me resulta complicado elegir porque esto es como tener que elegir entre tus hijos. Pero creo que el mejor de los episodios, en relación con lo divertido que fue grabarlo, sería probablemente el de Bruno Mars. Aunque después me deprimí un poco, porque llevaba tanto tiempo soñando con tenerle en la sección, que una vez terminado, me dije: 'No me puedo creer que no vayamos a hacerlo de nuevo'. Fue increíble", ha comentado.

El también actor y guionista, padre de tres hijos -Max (6), Carey (3) y Charlotte (3 meses)- con su esposa Julia Carey, también aprovechó su presencia en el estreno londinense de la nueva película de animación 'Peter Rabbit', en la que pone voz al afamado personaje de la autora Beatrix Potter en su versión contemporánea, para dar a conocer algunos detalles sobre el día en que tuvo oportunidad de conocer a toda la familia Cyrus al grabar uno de los episodios del 'Carpool Karaoke' que ahora están disponibles a través de la plataforma Apple Music.

"Creo que los invitados que más me enamoraron fueron los Cyrus. Metimos en el mismo coche a Miley, Noah, Billy Ray [padre de ambas], básicamente a todos, y fue maravilloso. Te sientes como si fueras parte de una familia que se va de vacaciones. Y Billy cantando Metallica fue divertidísimo... La verdad es que hemos vivido momentos maravillosos, estoy muy orgulloso de la sección", explicó al portal Entertainment Tonight en el mismo evento.