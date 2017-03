Jarabe de Palo regresará a Puerto Rico, tras 2 años de ausencia

Jarabe de Palo, con Pau Donés a la cabeza, regresará el 19 de agosto a Puerto Rico después de dos años de ausencia para cantar todos lo éxitos en sus 20 años de carrera.

La cita con sus seguidores boricuas será el 19 de agosto en el Coliseo José Miguel Agrelot y la venta de boletos iniciará el próximo miércoles.

"Siempre es un placer regresar a Puerto Rico, un país del que tenemos recuerdos memorables y donde vive gente muy especial para nosotros. He seleccionado las plazas más importantes para hacer esta única gira celebrando los 20 años de Jarabe de Palo, y por supuesto, Puerto Rico es una de ellas", comentó Donés en un comunicado difundido por su agencia de relaciones públicas en la isla.

Celebrando sus 50 años de vida, de los cuales 20 ha sido junto a Jarabe de Palo, este concierto es parte de una gira que cubrirá Latinoamérica y Estados Unidos, después de que el cantante se viera obligado a detener su carrera por padecer de cáncer.

"No quiero que mi presente sea el tiempo que pierdo pensando en el futuro. Mi deseo para el 2017 y para todos es seguir estando aquí y disfrutando de mi tiempo y es un deseo que me gustaría compartir con todo el mundo. Sean felices y no estén mucho tiempo pendientes en la cantidad de tiempo que quieran vivir sino de la calidad de ese tiempo", expresó hace poco el cantante.

El intérprete de temas como "La Flaca", "Grita", "Depende" y " Dos días en la vida", entre otros, presentará un concierto producido por Lana Productions y Buena Vibra.