Jay-Z se confiesa en su nuevo álbum, “4:44”

Jay-Z aborda temas personales y profundos en su nuevo álbum, abriéndose sobre su relación con Beyonce, la pelea en el elevador con Solange, y sus hijos.

El ícono del hip hop lanzó "4:44" el viernes, y rápidamente se convirtió en tendencia en internet y las redes sociales. En la canción homónima del disco, se disculpa con Beyonce por algunas de sus decisiones del pasado.

"Maduraste más rápido que yo; yo no estaba listo, así que me disculpo. He visto la inocencia dejar tus ojos, todavía lloro su muerte. Me disculpo por todos los mortinatos porque no estuve presente, tu cuerpo no los aceptaría", dice.

En "Kill Jay Z", la primera canción del álbum, habla de la pelea en elevador del 2014, cuando la hermana de Beyonce fue grabada atacando al rapero.

"Alentaste a Solange, sabiéndolo todo el tiempo, todo lo que tenías que decir es que estaba equivocado", rapea Jay-Z.

También dice en la canción que casi actuó como el cantante R&B Eric Benet al "dejar ir a la chica más increíble del mundo". Benet se divorció de la actriz Halle Berry tras reconocer que le había sido infiel. Benet respondió el Twitter el viernes escribiendo que su actual esposa es "la chica más increíble del mundo".

La voz de Blue Ivy se escucha en la última pieza, "Legacy", y Jay-Z habla de su madre, de la cual dice que es lesbiana, en la canción "Smile". Su progenitora termina el tema con las palabras: "Ama a quien amas, porque la vida no tiene garantía. Sonríe".

"4:44" es el primer álbum de Jay-Z desde "Magna Carta... Holy Grail" del 2013. El artista de 47 años menciona a sus hijos mellizos en varias canciones, aunque ni él ni Beyonce han comentado oficialmente sobre su nacimiento.

Beyonce canta y aparece como coescritora de "Family Feud", en la que Jay-Z rapea: "Sí, arruinaré algo bueno si me dejas, déjame en paz, Becky". Es una respuesta a "Becky with the good hair" del éxito de Beyonce "Sorry" de su álbum "Lemonade".

Jay-Z también se refiere a Kanye West en "Kill Jay Z": "Tú no eres el mismo, esto no es cumbayá, pero te ofendiste porque ... 'le diste 20 millones sin pestañear’, él te dio 20 minutos en el escenario, ¿en qué estaba pensando?". En los conciertos de su gira del año pasado, West dijo que su hijo y Blue Ivy "nunca han siquiera jugado juntos". West también dijo que quería que Jay-Z lo llamara y le hablara “como un hombre".

"4:44" fue producido por No I.D., quien ha trabajado con Jay-Z, Kanye West, Common y otros.

En "Caught Their Eyes", Jay-Z rapea sobre Prince y dice que habló con el ícono de la música antes de que éste muriera. El tema también incluye a Frank Ocean y fue coescrito por el cantante de R&B, mientras que Damian Marley aparece en la canción "Bam".

El cantante y compositor The-Dream, que coescribió "Single Ladies" de Beyonce, "Umbrella" de Rihanna y otros éxitos, coescribió "Marcy Me" y también canta en la canción. La cantante de góspel Kim Burrell, que fue criticada el año pasado por un sermón en el que se refirió a los gays y lesbianas como pervertidos, canta en el tema que da título al álbum.

"4:44" está disponible en el servicio de streaming Tidal, propiedad del rapero con Beyonce, Rihanna, Madonna y otras estrellas. También está disponible para clientes de Sprint que se suscriban a Tidal (Sprint compró el 33% de la empresa a principios de año).

El disco de 35 minutos y 10 cortes también puede escucharse a través de 160 estaciones de radio de iHeartMedia.