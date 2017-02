Joey Montana revela fragmentos del videoclip de "I Love You pero…"

El reconocido cantante y compositor panameño, Joey Montana, reveló a través de su cuenta de Instagram, varios fragmentos del videoclip de su más reciente sencillo “I Love You pero…”.

En esta oportunidad, él no es el protagonista de la producción, sino un señor que desde la playa, dibuja y le canta a la mujer que le rompió el corazón, pero de una forma jocosa, la manera en cómo se mueve y en cómo hace como si cantara la canción, es en realidad el gancho de este video.

Incluso en la parte donde dice “I Love You pero fuck you", el señor muestra el dedo medio, luego baila, surfea y hasta hace una fogata a la orilla de la playa, como queriendo decir que no le importa esa persona porque no lo valoró.

"Yo te quise como a nadie y pensé que era para siempre, le aposté a tu amor y he perdido todo, yo sé que a ti te da igual, tu vida seguirá normal, pero antes de irte, déjame decirte I Love you pero fuck you...amores como el tuyo van y vienen y tú no me convienes, lo siento, te lo tengo que decir, I Love Yoy pero fuck you...si un día me enamoro, te lo juro, me aseguraré que no sea como tú, lo peor que me ha pasado en la vida, sin dudas eres tú...", dice parte del nuevo tema, producido por el también panameño, Predikador.

La fecha de estreno del videoclip, dirigido por César Velásquez y producido por 2 Wolves Films, aún no ha sido revelada, pero Joey escribió en su red social: “Con ganas de mostrarle el video completo, este señor se pasó en flow…coming son”, lo esperaremos con ansias.

Con ganas de mostrarle el video completo!!! Este Señor se paso en flow😂😂😂 #iloveyoupero💔 coming soon @2wolvesfilms @danielduran4 @cotur 🔥🔥🔥🔥🔥

Una publicación compartida de Joey montana (@joeymontanaoficial) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 8:00 PST

Acepta que alguna vez en tu vida te has sentido así!! Hay amores que son para el olvido! Dedica #iloveyoupero💔 video coming soon @predikadoroficial

Una publicación compartida de Joey montana (@joeymontanaoficial) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 9:26 PST