Joey Montana estrena sencillo "Corazón de Metal"

El cantante y compositor panameño, Joey Montana, estrenó este viernes 16 de febrero su nuevo sencillo "Corazón de Metal", cuya producción contó con la colaboración del reconocido cantautor panameño, Omar Alfanno.

La canción cuenta la historia de un hombre que extraña al amor de su vida y le trata de explicar que no puede vivir sin ella.

"Si tú crees que yo tengo un corazón de metal, estás equivocada, tu ausencia me hace mal, si tú crees que yo tengo un corazón de piedra, no te confundas, yo no soy de esa manera, tu puedes verme vacilando, pero por dentro estoy llorando, tengo unas ganas de volverte a ver, en mi cama volverte a tener…", dice parte de la canción.

Montana ha estado adelantando las semanas anteriores, pequeños fragmentos del videoclip de "Corazón de Metal", por eso se pensaba que estrenaría ambos hoy; sin embargo, sólo fue la canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En cuanto a la pieza audiovisual, producida por Alejandro Benzaquen, esperaremos que el artista chiricano revela la fecha de estreno pronto. Aquí les dejo el tema.