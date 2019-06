Juan Carlos Bordanea lanza su sencillo "Tu Mirada"

El ex participante de Yo Me Llamo Juan Carlos Bordanea, mejor conocido como “Luis Miguel”, lanzó su sencillo titulado “Tu Mirada”.

Para quienes no sabían, Juan Carlos es un cantautor colonense que tiene una amplia trayectoria musical, donde ha participado en varios proyectos.

“Como una Pirata”, “Lunes”, “Una Mañana Mejor” son algunas de las canciones que puedes escuchar de Bordanea.

“Es que me muero por tu mirada y tu mirada me lleva al cielo, tu sonrisa me vuela la cabeza, todo tu cuerpo me desespera”, parte de la canción.