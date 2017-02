Juanes y Jesse & Joy honrados por recordar a Juan Gabriel

Previo al homenaje a Juan Gabriel que se realizará en Toluca, Juanes y el dúo Jesse & Joy se dijeron honrados de poder recordar al Divo de Juárez.

Juanes dijo que las canciones de Juan Gabriel ocupan un lugar muy importante dentro de sus influencias musicales.

"¡Mi amor por la música mexicana, en especial por la de Juan Gabriel, es muy grande y sincero, casi como mi pasión por el heavy metal!", dijo el astro colombiano a The Associated Press el viernes, durante una entrevista realizada en la Ciudad de México.

"Haremos todo lo posible para honrar la memoria de un grande", dijo Joy en conferencia de prensa, igualmente en la capital. "No lo hubiéramos hecho si no se hubiera tratado directamente de la familia del maestro Juan Gabriel", agregó Jesse sobre los organizadores del homenaje.

Los artistas participarán el sábado en el concierto "Eternamente Juan Gabriel", en el Foro Dinámico Pegaso de la capital mexiquense, donde 16 figuras de la música latina, incluidas Andrea Bocelli, Natalia Lafourcade, Pepe Aguilar y Kinky, cantarán para recordar al intérprete fallecido en agosto de 2016, en Santa Mónica, California.

Juanes recordó que conoció al autor de "Amor eterno" apenas unos años atrás, cuando se realizó el proyecto de "Los dúo", los dos álbumes de 2015 que Juan Gabriel grabó acompañado de amigos y colegas entre los que también participaron Jesse & Joy.

Dicha producción le valió al astro mexicano su primer Latin Grammy póstumo en noviembre.

Cuando el colombiano supo de qué se trataba el concepto de los álbumes, llamó al presidente de la compañía disquera para manifestarle su interés por participar en alguna pieza con Juanga. Su deseo fue cumplido, y Juan Gabriel lo dejó acompañarlo en la voz en el clásico "Querida".

"Me encontré con un don Alberto Aguilera (su nombre real) muy generoso. En aquella ocasión me citó en su casa en Cancún para grabar el tema. Llegué a las 11:00 de la mañana y él no apareció sino hasta nueve horas después, sonriente, reluciente y con una actitud amorosa y generosa", contó el músico ganador de 21 premios Latin Grammy. "Doy gracias a la vida y al Universo por haberme dado la oportunidad de conocerle".

Precisamente "Querida" será uno de los temas que Juanes interpretará la noche del sábado en el concierto "Eternamente Juan Gabriel", ocasión en la que también sumará su voz con la del dúo mexico-estadounidense Jesse & Joy en "Hasta que te conocí", otro clásico de la discografía del Divo de Juárez.

"Íbamos a estar en su concierto masivo en Guadalajara, era la primera vez que íbamos a cantar juntos y en vivo después de la versión que se grabó en el estudio", dijo Jesse sobre la presentación que no logró realizarse por la muerte del astro. "Nos dieron la triste noticia unos días antes y parecía que no era real... Desafortunadamente la muerte también es parte de la vida".

Una de las particularidades que marcarán el homenaje a Juan Gabriel será el uso de un holograma con su figura, tal como ha sucedido con otros fallecidos iconos de la música como Michael Jackson, Selena y el rapero Tupac Shakur.

"El Divo de Juárez estará presente, mediante un holograma, cantando a dueto con varios de los artistas invitados", dijo a AP Miguel Verduzco, director de la empresa productora Tangerine Soul en entrevista telefónica.

"A Juan Gabriel le gustaba ir a la vanguardia, y gracias al uso de la tecnología será posible que interactúe con sus invitados y el público", agregó el promotor, quien apuntó que el holograma se verá únicamente de manera frontal.

Verduzco explicó que fue el propio Iván Aguilera, hijo y heredero universal del compositor, quien supervisó, modeló y ejecutó algunas coreografías para que el holograma cobrara vida.

En la lista de artistas invitados al homenaje, en el que se esperan asistan unas 30.000 personas, también destacan Luis Fonsi, David Bisbal y John Fogerty, ex vocalista del grupo estadounidense Creedence, cuyo tema "Have You Ever Seen The Rain?" fue grabado en español por Juan Gabriel bajo el título de "Gracias al Sol".

El evento contará con la producción musical de Gustavo Farías, y en él también participarán la Orquesta Sinfónica Mexiquense y el mariachi oficial de Juan Gabriel, Mi Tierra, originario de Parácuaro, Michoacán, el pueblo que vio nacer al astro.

"¡Va a ser una noche increíble!", dijo Jesse, quien señaló que el jueves por la noche hicieron un ensayo en el foro.

"Eternamente Juan Gabriel" será grabado en su totalidad para compilarlo en un DVD a cargo del cineasta Hans Aguilera, hijo de Juan Gabriel. Iván Aguilera funge como productor general del evento. Los organizadores no confirmaron la asistencia de Luis Alberto y Joao Aguilera, también hijos del ídolo de la música mexicana.