Justin Bieber, enfermo para su último concierto en Europa

El cantante Justin Bieber cerró el tramo europeo de su gira 'Purpose Tour' con un multitudinario concierto en el londinense parque de Hyde Park en el marco del festival British Summer Time celebrado este mismo domingo, pero como él mismo se encargó de explicar a sus fans antes de arrancar el festival, no se encontraba en plena forma debido a un molesto catarro que había intentado tratar sin éxito.

"Normalmente uso aceite de Olbas, pero esta vez he usado VapoRub y ahora tengo la nariz congestionada. Estoy teniendo una noche dura, no me juzguéis", confesó a todos sus seguidores, no sin olvidarse de mencionar que estaba encantado de encontrarse en Reino Unido, que definió como "uno de mis lugares favoritos del mundo", a pesar de las molestias físicas que aquejaba.Puede que el malestar de Justin tuviera algo que ver con la noche de fiesta de la que había disfrutado junto al hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn, el sábado.

Según ha relatado una fuente cercana a los jóvenes al diario The Sun, el canadiense habría decidido sacar de casa al británico de 18 años para animarle después de la mala acogida que ha recibido la publicación de su primer libro de fotografía, titulado 'What I See'.

"Justin quería empezar su estancia en la capital con una noche de chicos el sábado. Brooklyn había tenido una semana muy dura después de que las críticas se cebaran con su libro, así que Justin le escribió un mensaje y le pidió que saliera con él. Primero cenaron discretamente en el restaurante Ours de Kensington, antes de tomarse las primeras copas en Chiltern Firehouse. De ahí fueron a la discoteca Tape en Mayfair, y a Justin se le veía muy dispuesto a pasárselo bien. En un momento de la noche, se quitó la camiseta y bailó solo en pantalones y sombrero", ha comentado el informante.