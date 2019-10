Kanye West reniega de sus antiguas canciones

Con un nuevo disco en el mercado, llamado "Jesus is King", que le ha llevado a abrazar al máximo su espiritualidad y a cultivar artísticamente su particular concepción de la vida religiosa, el rapero Kanye West ha protagonizado una nueva vuelta de tuerca en su estilo que, sin embargo, en esta ocasión podría llevar aparejado un borrón y cuenta nueva definitivo en su trayectoria.

Y es que el marido de Kim Kardashian habría informado a su equipo de colaboradores, a sus promotores y demás miembros de su entorno profesional de su negativa a interpretar cualquiera de sus temas anteriores, ni siquiera aquellos que le consagraron como uno de los músicos más innovadores de principios de la pasada década.

No obstante, el intérprete podría hacer ciertas excepciones a la regla, según informa el portal de noticias TMZ, siempre que estos sencillos pasen por un nuevo filtro que eliminaría buena parte de las palabras malsonantes y otras referencias demasiado provocadoras, las cuales no encajarían con su nueva condición de referente existencial para su legión de seguidores.

En cualquier caso, y como se desprende de su última e impactante entrevista a la emisora Apple Beats 1, parece que entre el sinfín de cambios que ha venido experimentando Kanye en tiempos recientes no destaca precisamente un renovado sentido de la humildad, ya que el estadounidense no dudó en proclamarse durante la conversación antes de argumentar su postura al detalle el "artista humano más grande de todos los tiempos".

"Ponme un ejemplo de alguien que haya dicho lo que no era políticamente correcto en el clima cultural imperante... Ponme un ejemplo de alguien que haya dicho todo lo que se supone que no deberíamos de decir. Y ahora soy el artista más grande de todos los tiempos, no cabe duda, nadie puede rebatirlo. Llegados a este punto nadie lo puede negar. Es un hecho", sostenía en su entrevista con el periodista Zane Lowe.