Katy Perry: acusada de mostrar un comportamiento inapropiado en videoclip

El atractivo joven con el que Katy Perry protagonizó el videoclip de su popular sencillo 'Teenage Dream' ha compartido un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que acusa a la cantante de haberle tratado de una manera humillante durante el rodaje del vídeo en cuestión y en al menos uno de sus encuentros posteriores de carácter social.

Josh Kloss, como se llama el modelo y actor en cuestión, sostiene que, en privado, la estrella del pop se comportaba de una manera amable y cordial, pero que en público cambiaba totalmente de actitud y no tenía reparo en comentar en voz alta frente al resto del equipo lo "asqueroso" que le resulta la perspectiva de tener que besarle de cara a una de las escenas que compartían juntos.

"Tras el primer día de grabación, Katy me invitó a un club de striptease en Santa Barbara. Rechacé la oferta con la excusa de que quería volver a mi hotel a descansar porque ese trabajo era lo único que tenía en aquel momento. La vi un par de veces más tras su ruptura con Russell [Brand]. En una ocasión me acompañó un amigo que se moría de ganas de conocerla. Era el cumpleaños de Johnny Wujek y lo celebraron en una pista de patinaje. En aquel momento yo todavía estaba loco por ella y, en cuanto me vio, se acercó a abrazarme. Pero cuando me giré para presentarle a mi amigo, ella agarró la cinturilla de mis pantalones y mi ropa interior y la estiró todo lo que pudo para que todos a nuestro alrededor, incluidos sus amigos, pudieran verme el pene", ha añadido para recordar lo patético y humillado que se habría sentido en aquel momento.

En ese mismo mensaje, Kloss -que sostiene que solo cobró 650 dólares por aquel trabajo con la intérprete- defiende su decisión de compartir su experiencia alegando que solo quiere demostrar que las mujeres que se encuentran en una posición de poder en la industria musical pueden resultar tan "crueles y perversas" como los hombres.

La sección de comentarios de la publicación se ha llenado de reacciones totalmente polarizadas: aunque algunos apoyan al modelo y avalan su rectitud profesional, otros como el mencionado Johnny Wujek -director creativo y de vestuario que ha colaborado con Katy- se ha negado a "quedarse de brazos cruzados" mientras difaman a su amiga y no ha tardado en responder a Kloss asegurando que durante años este último estuvo obsesionado con la artista y que ahora solo estaría actuando por puro despecho porque "los planes de futuro" que se había imaginado nunca llegaron a hacerse realidad.