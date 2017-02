Keith Urban encabeza nominaciones de premios a la música country

635x357 La actriz australiana Nicole Kidman y su marido Keith Urban posan a su llegada a la presentación de la miniserie de la HBO "Big Little Lies" en el Teatro Chino TCL, en Hollywood, California. Foto/EFE.

El músico Keith Urban consiguió este jueves el mayor número de nominaciones para los prestigiosos premios estadounidenses de la música country, gracias a su último álbum, más experimental y con el rapero Pitbull como invitado.

Veterano de la música country y esposo de la actriz Nicole Kidman, Keith Urban opta a nueve recompensas de la "Academia de los Premios de la Música Country", entre las que figuran las categorías más importantes: mejor álbum y mejor artista del año.

En su último trabajo "Ripcord", el artista va más allá del marco tradicional del country con el tema "Sun Don't Let Me Down", donde participan el rapero estadounidense Pitbull y el mítico guitarrista de Chic, Nile Rodgers.

Nacido en Nueva Zelanda, Keith se instaló en Estados Unidos tras haber crecido en Australia.

Otra gran figura de la música country, la cantante e intérprete Miranda Lambert, va detrás de Richard con seis nominaciones, al igual que la recién llegada Maren Morris, que consiguió su primer Grammy el pasado domingo.

Los premios de "Academia de los Premios de la Música Country", que forman parte de las recompensas de country más prestigiosas de Estados Unidos, se entregarán el próximo 2 de abril en una ceremonia que se celebrará en Las Vegas.