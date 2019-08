Kelly Rowland desmiente la supuesta reunión de Destiny's Child

Malas noticias para los fans de Destiny's Child: los rumores que habían circulado en las últimas semanas, que aseguraban que Kelly Rowland, Beyoncé y Michelle Williams se habían puesto manos a la obra para grabar temas inéditos y organizar una nueva gira, han resultado ser falsos, como muchos sospechaban, y por el momento la banda femenina no tiene ninguna intención de seguir el ejemplo de otras formaciones de la década de los 90, como las Spice Girls, para regresar a los escenarios por todo lo alto.

"La verdad es que yo estoy tan sorprendida como todos los demás.Cuando me enteré, lo primero que pensé fue: 'Oh dios mío, ¡vamos a salir de gira y nadie me ha llamado para avisarme!'", ha asegurado Kelly Rowland en declaraciones al portal Entertainment Tonight.

En un tono ya más serio, Kelly ha insistido en que sus compañeras y ella no planean lanzar nueva música, que rompería su silencio como grupo desde el lanzamiento de la canción 'Nuclear' como parte de su disco recopilatorio 'Love Songs' de 2013, ni volver a actuar en directo juntas, algo que por otra parte ya hicieron hace tan solo un año en el marco del espectáculo que Beyoncé ofreció en Coachella.

"Las tres nos apoyamos mutuamente en nuestros respectivos proyectos personales, y eso es todo por ahora", ha advertido, no sin antes reconocer que, de traerse algo entre manos, ellas no avisarían a sus admiradores hasta que hubiesen resuelto todos los detalles.

"Si fuéramos a organizar algo, querría que se tratara de una sorpresa. Tengo la impresión de que ahora todo el mundo sabe demasiado. Tenemos muchísima información al alcance de la mano y no siempre es cierta, como en este caso. Quien publicara esa historia debería sentirse avergonzado de sí mismo", ha afirmado.