Kenny Man estrenará pronto nuevo sencillo junto a Luciano Vozz

El ganador de un Disco de Oro y Platino por el sencillo "Ni Gucci Ni Prada", Kenny Man, publicó en su cuenta de Instagram un fragmento de su nuevo sencillo, el cual grabó junto al cantante chileno Luciano Vozz.

"Esto suena NICE. ft @lucianovozz No pregunten cuándo, ni cómo ni dónde. Cuando les caiga el yunke, No la van a entender ni Tampoco se las voy a explicar. Jaja", expresó el panameño junto al video publicado que muestra a ambos en plena grabación del tema.

"…vamos a pasarla bien…mami aquí todo está ok, vamos a portarnos mal, vamos a pasarla bien, si tú quieres cosa rica yo te hago…mientras vemos una película te pongo un like, si te robo o te secuestro no te asustes…toma y prueba un poco de esto…ya quiero conocer el yate, me tienes loco de remate y yo te tengo en jaque mate…", dice parte del nuevo tema que seguramente se convertirá en un hit.