635x357 Kid Rock alude a posible candidatura a senador por Michigan. DAVID EGGERT (Associated Press)

Kid Rock, el músico de los suburbios de Detroit, podría postularse a senador por Michigan en 2018, aunque los republicanos del estado no sabían de sus intenciones.

Robert Ritchie, mejor conocido por su nombre artístico Kid Rock, dijo el miércoles que el sitio en internet que sugiere su candidatura, www.kidrockforsenate.com, es legítimo.

“He recibido un montón de correos electrónicos y mensajes de texto preguntándome si la página es real”, escribió en Facebook y Twitter. “La respuesta es un SÍ absoluto. Estén atentos, realizaré un importante anuncio en un futuro cercano”.

Kid Rock no pudo ser localizado por The Associated Press para discutir sobre sus planes. Su portavoz Kirt Webster hizo referencia a la publicación de Facebook y dijo “pronto habrá más”.

El presidente del Partido Republicano en Michigan, Ron Weiser, dijo que no había escuchado de Rock, quien apoyó a los candidatos a la presidencia del Partido Republicano, Donald Trump, en 2016 y a Mitt Romney en 2012.

"Podría ser un truco publicitario, no lo sé", dijo Weiser en un mensaje de texto.

El sitio web muestra a Ritchie, de 46 años, y pregunta "¿Tienes miedo?". Tiene frases como "Confiamos en Rock" y "Nunca has conocido a un político como yo".

La senadora demócrata Debbie Stabenow, buscará su reelección en 2018 después de ganar fácilmente en 2012 y 2006. Los candidatos republicanos incluyen al exjuez de la Corte Suprema de Michigan Bob Young Jr. y a la empresaria Lena Epstein.

Los demócratas tradicionalmente tienen un buen desempeño en las elecciones federales en Michigan. Pero la estrecha victoria de Trump sobre Hillary Clinton en el estado -la primera para un candidato presidencial republicano en 28 años- le ha dado al partido cierto optimismo frente a la popular Stabenow.

Epstein, quien también es de nuevo ingreso a la política, le dio la bienvenida a Rock a "la fiesta" y dijo que espera que puedan hacer campaña juntos.

"¡Cuanta más atención podemos aportar a la necesidad de derrotar a Debbie Stabenow, estaremos mejor para noviembre de 2018!" dijo.

Stabenow comentó que comparte el amor de Kid Rock por la música.