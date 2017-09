Lady Gaga aplaza su gira europea hasta el año que viene

La cantante Lady Gaga se ha visto obligada finalmente a cancelar el tramo europeo de su gira 'Joanne' y a reprogramar todos esos conciertos para el año que viene, incluido el que iba a ofrecer este mismo jueves (21 de septiembre) en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

El anuncio, todo sea dicho, no resulta del todo sorprendente habida cuenta de los graves problemas de salud que ha venido experimentando la intérprete en las últimas semanas, que ya le obligaron a cancelar otros recitales anteriores.

Ha sido la discográfica de la artista italoamericana la que ha dado a conocer tan triste noticia este lunes, revelando además que Gaga está "devastada" ante lo ocurrido y atribuyendo entre otras cosas a la fibromialgia que sufre la dura decisión que ha tenido que tomar bajo la presión de sus médicos.

"Lady Gaga se encuentra devastada por el hecho de que tendrá que esperar un tiempo antes de poder presentarse ante sus fans europeos. Durante las próximas siete semanas, Gaga trabajará muy duro con sus médicos para recuperarse por completo de todos estos problemas físicos, así como de las secuelas que le han dejado otras lesiones del pasado. Todas ellas le han dejado como resultado dolores agudos en su cuerpo", reza el comunicado emitido desde su casa de discos.

"Gaga quiere ofrecer a sus fans la mejor versión de su espectáculo, y lo hará tan pronto como se reanude el tour. Por el momento, les envía a todos sus admiradores mucho amor y les da las gracias por su apoyo y comprensión", concluye la nota.

Hace solo unos días, cuando ella misma se dirigió directamente a sus seguidores de las redes sociales para ponerles al corriente de su actual estado médico, la estrella del pop ya dejaba entrever que los efectos de la fibromialgia, así como del desgaste físico que acumulaba tras varios años actuando al máximo nivel, podría desembocar en nuevas cancelaciones, a pesar de que también aseguraba que cada día que pasaba se encontraba "más fuerte" y "preparada" para retomar sus compromisos.

"Siempre he sido completamente sincera con vosotros sobre aquellos contratiempos que he tenido que atravesar tanto a nivel físico como mental. Llevo años investigando los orígenes de mis dolencias, y es bastante complicado y difícil de explicar lo que me pasa, sobre todo porque seguimos tratando de adivinarlo. A medida que me vaya encontrando más fuerte y preparada para regresar, os iré contando más sobre mi historia", explicaba en un emotivo mensaje de Instagram.