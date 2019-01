Lana del Rey lanzará nuevo disco y un libro de poesía este año

La cantante Lana del Rey no se conformará con regresar por todo lo alto a la escena discográfica de aquí a unos meses con el esperado lanzamiento de su sexto álbum de estudio.

Y es que, cuando no ha estado demasiado ocupada dando los últimos retoques a su nuevo proyecto musical, la intérprete ha venido dedicando parte de su tiempo a terminar de planificar la que será su primera incursión en un terreno artístico tan exigente como el de la poesía."¡Feliz Año Nuevo a todos! Espero que os guste la canción que voy a estrenar el día nueve [de enero].

Por cierto, la semana pasada acabé de escribir un libro corto de poemas que empecé a elaborar hace unos 13 meses y estará a la venta en algún momento de este año", ha escrito la estrella del pop en su perfil de Twitter.

A lo largo del año pasado, la extravagante artista ya dejó entrever en alguna que otra ocasión que su amor por la lírica podría llevarle a embarcarse en una prometedora aventura en el seno de la industria editorial, aunque la última vez que se pronunció sobre el tema Lana también reconoció que sentía cierta aversión al aspecto más corporativo del negocio literario.

"Tengo como unos 13 poemas de larga extensión que empecé a producir hace tiempo. Y ahora creo se están acumulando muchas páginas y que están dando forma a lo que podría ser un libro completo. Pero tampoco estoy segura de cómo distribuirlo. Me imagino que lo ideal sería publicarlo yo misma y no depender de grandes compañías. Nunca se me ha dado demasiado bien lidiar con esos asuntos", aseguraba recientemente.