Lanzan campaña Sin Reggaetón no hay Latin Grammy, tras nominaciones

La 20ma entrega de los Latin Grammy ya tiene a sus nominados, los cuales fueron anunciados en horas de la mañana de este martes. Varias figuras de la música latina celebraron sus nominaciones, tales como Sebastián Yatra, Juan Luis Guerra, Fonseca, Rubén Blades, Juanes, Sech y varios más.

Sin embargo, horas más tarde la celebración quedó opacada luego que Daddy Yankee fuera el primero en publicar una imagen, que criticaba la ausencia del reggaetón dentro de una de las principales premiaciones de la música latina. La publicación del denominado "Big Boss" fue rápidamente difundida por varios de sus colegas como Nicky Jam, Karol G, J Balvin, Natti Natasha y otros.

Otros artistas como Maluma y Anuel aprovecharon sus canales sociales para expresar su malestar. En el caso del colombiano, utilizó un story en su cuenta de Instagram.

"Una desilución bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammy, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11PM, una salsa producida por el más grande Sergio George y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11".

Por otro Anuel, expresó lo siguiente: "Gracias a Dios que Yankee posteó lo que posteó porque ya yo no iba a cantar más na', yo me iba a retirar y que los de la Academia de los Grammy cantaran y ya... una falta de respeto".

Lo cierto es que dentro de las principales categorías del Grammy Latino no figura ningún intérprete del género urbano. El reggaetón quedó solo en las categorías del género: Mejor Canción Urbana, Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Mejor Álbum de Música Urbana.