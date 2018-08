Lauren Jauregui arremete contra Tiffany Haddish por burlarse de Fifth Harmony en los VMAs

La cantante Lauren Jauregui no ha tardado en echar mano de sus redes sociales para afear a la humorista Tiffany Haddish, una de las presentadoras de la gala de los MTV VIdeo Music Awards que se celebró este lunes, su decisión de burlarse abiertamente de las cuatro integrantes que formaban parte de la banda Fifth Harmony antes de su disolución: todo ello con el mero objetivo de destacar la exitosa trayectoria que ha venido protagonizando la joven Camila Cabello desde que optara por salir del grupo e iniciar su triunfal carrera en solitario.

"Esperando al día en que apoyar a una exitosa mujer no implique denigrar o insultar a otras mujeres exitosas. Hay energía y espacio para que todas nosotras coexistamos y bendigamos al mundo con nuestras verdades individuales, historias y talentos", reza el solemne mensaje que ha compartido la artista de 22 años en su perfil de Twitter.

Pese a que la broma o pulla, depende de como se haya interpretado, que lanzó la actriz afroamericana desde el escenario del Radio City Music Hall de Nueva York no es ni mucho menos de las más afiladas o mordaces que ha venido ofreciendo a lo largo de estos años, ni la rapera Nicki Minaj -ganadora del premio al mejor vídeo de hip hop del año- pudo resistirse a reprenderla en cuanto tuvo ocasión de hacerlo.

"Camila está nominada a cinco VMAs esta noche. Estoy muy orgullosa de ella, así que para aquellos que estén viendo esto en casa: '¡Hola, Fifth Harmony!'", declaraba Tiffany minutos antes de presentar el galardón que acabaría en manos de la deslenguada rapera. "Tiff, no te metas con Fifth Harmony, porque Normani es la hos**a", le espetó tan pronto como tomó el micrófono para decir unas palabras.

"Te quiero, te quiero, te quiero y te quiero. Eres la reina perfecta, gracias por levantarme. ¡¡Dios es real!! Felicidades por esta noche. Siempre estaré orgullosa de ti", escribía poco después de la propia Normani en su espacio para expresar su más sincera gratitud por la encendida defensa que de ella hizo la controvertida intérprete.