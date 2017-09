Lewis Hamilton sigue trabajando en su futuro como estrella de la música

Todo apunta a que, cuando el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton se decida a abandonar de una vez por todas los circuitos, no será precisamente para disfrutar de una jubilación anticipada y tranquila. En el pasado, el deportista de élite ya había reiterado su intención de probar suerte en el mundo de la música, una idea que no se le ha borrado de la mente, en vista de que en los últimos tiempos ha estado trabajando discretamente con el reconocido artista Frank Ocean.Así lo ha revelado otra gran estrella de la industria, Naughty Boy, apuntando además que se trata de un secreto a voces en el sector y que, en su opinión, el británico ha demostrado tener talento para algo más que conducir bólidos de carreras.

"He oído a bastante gente hablando de la música de Lewis, y aparentemente es muy bueno. Me encantaría escuchar algo de su material: sé que es él quien compone. También se ha hablado mucho de cuáles son sus planes, y me consta que ha estado componiendo con Frank Ocean. Creo que en algún momento esa colaboración verá la luz", apunta el popular productor en una entrevista al periódico The Sun. "Evidentemente está muy ocupado compitiendo, pero está claro que la música es otra de sus pasiones".

Gracias a su supuesto buen hacer en el estudio de grabación, a Lewis ya le ha salido un nuevo potencial colaborador, el propio Naughty Boy, quien estaría más que dispuesto a participar en un tema con él."¿Sabes qué me ha pedido? Nuevos ritmos. Incluso comentó en una entrevista a un programa de Fórmula 1 que le gustaría trabajar conmigo. Necesito ponerme en contacto con él y pasarle algunas ideas", asegura.Por su parte, no parece que el piloto vaya a echar demasiado de menos sus días en la Fórmula 1 cuando se retire, ya que en su opinión ha tenido que renunciar a muchos de los placeres de la vida por el bien de su imagen pública.

"Existe un prototipo muy concreto de lo que debe ser un piloto que alguien inventó. Tienes que ser muy cuadriculado y encajar en un estereotipo muy concentro y resulta jodi**mente aburrido. Ahora siento que me robaron la oportunidad de crecer de forma natural. No tuve la oportunidad de pasar tiempo con mis amigos. Siempre estaba compitiendo, trabajando, siempre serio", confesaba en una entrevista a la edición australiana de la revista Men's Health.