Liam Gallagher le dedica una canción a su hija Molly tras conocerla el año pasado

El cantante Liam Gallagher es padre de cuatro retoños y a lo largo de sus respectivas vidas no ha mantenido el contacto con dos de ellos debido a las circunstancias en que se produjo su llegada al mundo: en el caso de su hija mayor Molly, su nacimiento en 1998 vino a confirmar que el músico le había sido infiel a su primera esposa, Patsy Kensit, con la cantante Lisa Moorish poco antes de que el matrimonio diera la bienvenida a su primer hijo en común, Lennon.

A lo largo de la infancia y adolescencia de Molly él no ejerció en ningún momento como padre, pero en mayo del año pasado Liam publicó por sorpresa en sus redes sociales una foto en la que posaba junto a la joven y los dos hermanos pequeños de esta: Lennon y Gene, de 17 años, a quien el antiguo vocalista de Oasis tuvo con su segunda exesposa Nicole Appleton.

Poco después él mismo se encargó de explicar que había tenido oportunidad de conocer en persona a Molly tiempo atrás y que afortunadamente ella se había entendido "a las mil maravillas" con sus hermanos, además de afirmar que su intención era seguir conociéndola mejor de cara al futuro.

Quizá para compensarla por todo esos años de ausencia, ahora el intérprete ha querido dedicarle una canción en su esperado próximo disco, 'Why Me? Why Not', en la que habla de su relación actual.

"Hay un tema en el álbum que he hecho para mi hija Molly, se titula 'Now That I Found You' [Ahora que te he encontrado]. No es que ella estuviera perdida antes o que la tuvieran prisionera los talibanes, ni mucho menos. Está escrita más bien desde el punto de vista de que ahora sí forma parte de mi vida", ha explicado Liam en la emisora Radio X.

Su experiencia con Molly podría animarle a tratar de ponerse en contacto con su hija Gemma, a quien tuvo con una periodista neoyorquina llamada Liza Ghorbani durante el tiempo que duró su relación con Nicole Appleton.

Aunque tampoco ha visto nunca a la niña de seis años, él siempre ha asegurado que su puerta estará abierta si algún día necesita algo o sencillamente quiere conocerle.