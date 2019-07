Lil Nas X destrona a "Despacito" con récord del número 1 más longevo en EEUU

El rapero y cantautor Lil Nas X batió un récord este lunes al permanecer en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 con su sencillo "Old Town Road" durante 17 semanas consecutivas, por el que superó la anterior marca de Luis Fonsi con "Despacito" y Mariah Carey con "One Sweet Day".

El tema, una mezcla de country y del género trap, ya había igualado el registro de Fonsi y Carey la semana pasada, por lo que todos los ojos de la industria estaban puestos en la lista de esta semana para comprobar si el sencillo permanecía en el primer puesto o, por el contrario, era superado por el éxito de Bilie Eilish "Bad Guy".

El triunfo de "Old Town Road" supone además el mayor logro comercial en la carrera del veterano cantante de country Billy Ray Cyrus, padre de la estrella Miley Cyrus y colaborador en el sencillo rompe-récords.

Varios comentarios en redes sociales han aplaudido, además, que se trata de un hito registrado por un artista de origen afroamericano que hizo pública su homosexualidad este mismo año.

La canción ha logrado alcanzar su popularidad gracias a las redes sociales, especialmente a la plataforma de micro-videos musicales TikTok, en la que numerosos usuarios crearon un fenómeno viral al publicar clips en los que bailaban el estribillo mientras se transformaban en "cowboys".

"El fenómeno cultural que supone la hazaña "Old Town Road" se ha apoderado por completo de Internet, ha roto los límites de la industria y ha sido la verdadera historia del año", celebró la discográfica Columbia Records en un comunicado.

"Impulsada por muchos momentos virales y la encantadora y divertida presencia en internet de Lil Nas X -valoró la compañía-, la canción ha elevado completamente el listón en un entorno musical que no entiende de géneros", dijo en referencia a que los responsables de Billboard no lograron un consenso para clasificar el estilo de la canción.

Lo cierto es que a pesar del recibimiento espontáneo de millones de usuarios en internet, el éxito de "Old Town Road" se debe en gran parte a las múltiples versiones del tema que se han publicado y que se contabilizan de manera unificada en la lista.

Lil Nas X compartió dos nuevas remezclas de la canción en las últimas semanas, la primera con el Mason Ramsey y Young Thug y la segunda con RM, el líder de los coreanos BTS, actualmente la "boy band" más exitosa en el mundo.

En el caso de "Despacito", de la compositora panameña Erika Ender, Luis Fonsi siguió una estrategia similar al lanzar en 2017 una nueva versión de su tema con Justin Bieber, tras el éxito de la original con Daddy Yankee.

