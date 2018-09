Lily Allen estalla en Twitter tras serle "robado" el premio Mercury

Fiel a ese fuerte carácter que ha sacado a relucir tantas veces a lo largo de su carrera musical, la cantante Lily Allen no ha tenido reparo alguno a la hora de calificar de "robo" el triunfo de la banda de rock Wolf Alice -responsables del aclamado 'Visions of a Life'- en la ceremonia de entrega del prestigioso premio Mercury, al que ella también optaba en la noche de ayer jueves gracias a su último trabajo discográfico 'No Shame'.

"Que alguien llame al número de emergencias. Me han robado esta noche", escribió la controvertida intérprete en su cuenta de Twitter junto a un vídeo de la actuación que ofreció en la gala, con la que dejó patente que se consideraba digna merecedora del citado galardón.Posteriormente, y tras generar un gran revuelo con su publicación anterior, la estrella del pop explicó a la comunidad virtual que no estaba hablando en serio -al menos no totalmente- y, de hecho, reconoció que sus compatriotas y compañeros de profesión habían creado uno de los álbumes más sofisticados y completos de la temporada.

"Adoro a Wolf Alice y por supuesto creo que se merecen este premio", reza el mensaje que colgó en la misma plataforma solo unos minutos más tarde, uno en el que tampoco se olvidó de recordar a sus fieles seguidores que no se resigna a conformarse con ser una mera finalista de cara a futuras ediciones del evento, el cual se celebró este año en el Eventim Apollo de la ciudad de Londres."La próxima vez que compita, pienso llevarme esa maldita estatuilla a casa", sentenció en su llamativa conversación con los internautas.