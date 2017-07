Loretta Lynn retrasa su álbum tras sufrir derrame cerebral

La leyenda de la música country Loretta Linn retrasó el lanzamiento de su próximo álbum y una gira después de sufrir un accidente cerebrovascular, pero aseguró que se está recuperando.

La cantante de 85 años, una de las mujeres pioneras en la música country, cuya marca de fábrica son sus vestidos largos hasta el piso, sufrió un derrame en mayo en su rancho de Tennessee.

Estaba programado que su último álbum, "Wouldn't It Be Great", saliera en agosto. "Ahora quiero esperar a lanzarlo el próximo año porque este disco es muy especial para mí. Merece lo mejor de mí y no veo el momento de compartirlo", dijo Lynn en un comunicado en su sitio web.

La cantante también canceló una serie de conciertos que debían comenzar la próxima semana en Dubuque, Iowa.

Lynn -una protegida de Patsy Cline, quien rompió la barrera de género en la música country- ha ganado seguidores con canciones que destacan las aflicciones de las mujeres blancas del Sur frente a maridos mujeriegos y conflictivos.

Manteniéndose fiel a los fans conservadores de la música country, ha sido una de las escasas artistas estadounidenses prominentes en apoyar con entusiasmo al presidente Donald Trump.