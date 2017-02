"I Love You pero..." de Joey Montana, como antesala a San Valentín

En el Día de San Valentín, no todos celebran el amor, ya que han tenido algunas decepciones y momentos no tan agradables; precisamente pensando en eso, el cantante y compositor panameño, Joey Montana, estrena nuevo sencillo para que estas personas puedan dedicárselo a quienes las han hecho sufrir.

"I Love You pero...", estrenará oficialmente este martes pero como antesala a esta fecha especial, puede descargarse desde ya a través de este LINK.

"Yo te quise como a nadie y pensé que era para siempre, le aposté a tu amor y he perdido todo, yo sé que a ti te da igual, tu vida seguirá normal, pero antes de irte, déjame decirte I Love you pero fuck you...amores como el tuyo van y vienen y tú no me convienes, lo siento, te lo tengo que decir, I Love Yoy pero fuck you...si un día me enamoro, te lo juro, me aseguraré que no sea como tú, lo peor que me ha pasado en la vida, sin dudas eres tú...antes de marcharte y que te valga madre lo que me hiciste a mí, ahora en tu cara te lo voy a decir, I Love You pero fuck you...", dice parte del nuevo tema, producido por Predikador.