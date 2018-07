Luis Fonsi cautiva al público de Starlite Marbella con su pop latino

El cantante portorriqueño Luis Fonsi ha encandilado hoy al público del festival marbellí Starlite con su pop latino y una apuesta en escena enérgica en la que ha interpretado sus éxitos más sonados, dentro de su gira "Love and Dance World Tour".

La actuación ha dado comienzo a las 22:45 horas con el tema "Tanto para nada", donde el artista ha aparecido ataviado en tejano negro y chaqueta vaquera azul con zapatillas deportivas, con una puesta en escena caracterizada por un espectáculo lumínico, cargada de elementos audiovisuales y atractivas coreografías.

El concierto ha estado marcado por la mezcla de temas melódicos y ritmos latinos que el intérprete ha conjugado a conciencia. "Esto va a ser un sube y baja toda la noche, voy a mezclar todas las baladas con las canciones rítmicas para confundirlos". "Ese es mi propósito en la vida, confundir a la gente", ha destacado.

Así, se han dado paso los éxitos del portorriqueño más cálidos con las canciones más movidas como "Corazón en la maleta", que enseguida ha animado al público a bailar, "Nada es para siempre" o "Apaga la luz" tras preguntar a su público cómo se encuentra, al que ha pedido calor y con el que no ha parado de interactuar en toda la noche.

Un momento especial del espectáculo ha sido cuando Fonsi ha interpretado "Llegaste tú", un tema dedicado a su hija Micaela y que según ha relatado el artista es "uno de los más especiales que he escrito a una persona, algo que no hago frecuentemente".

Con "Calypso", el single más reciente del latino, ha llegado la revolución al escenario de Starlite pues con él ha conseguido convertir el auditorio de la Cantera de Nagüeles en una auténtica pista de baile, con una coreografía cargada de movimientos sensuales que ha puesto al público en pie a bailar.

El momento roquero de la noche ha correspondido a la canción "Por una mujer", que ha enlazado con el tema "Message in the bootle", de la mítica formación británica The Police, en su versión más latina.

La parte final de la actuación ha estado marcada por la interpretación de grandes éxitos del cantante y compositor portorriqueño, como "Llueve por dentro", "Party animal", que ha levantado a todo el mundo a bailar, "Up medley", con la que ha presentado a su banda, o "Échame la culpa", con la que ha recibido la ovación del público.

La colaboración de la noche ha estado protagonizada por el cantante Antonio José, que junto a Fonsi ha interpretado "Aquí estoy yo", una balada melódica que el público ha acompañado con el baile y los brazos.

Fonsi ha dedicado uno de sus grandes temas, "No me doy por vencido", a su amigo y multimillonario Gianluca Vacchi, presente en el auditorio de Starlite.

"Una canción - ha dicho- triste que se ha convertido en un himno a la esperanza", escrita hace diez años que le ha ayudado a "atravesar un momento difícil", ha expresado.

El éxito internacional "Despacito" llegó con el turno de bises ante el clamor de los asistentes, que han hecho tambalear las tablas de Starlite, interpretado en varias versiones, y que ha supuesto el colofón final de la actuación, con un público totalmente entregado que no ha parado de mover las caderas al son de los sonidos latinos del portorriqueño.

Al concierto han acudido personalidades como el excomponente del grupo Mecano, José María Cano; la mujer del futbolista Simeone, Carla Pereyra; el periodista Jesús Álvarez Cervantes, la mujer de Antonio Banderas, Nicole, y su hermana, Bárbara Kimpel; el cantante mexicano Alejandro Fernández o Águeda López, la mujer del propio Fonsi, que no ha querido perderse la actuación.